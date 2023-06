Petroleros reanudan las negociaciones paritarias

Los dirigentes sindicales consideran que los salarios volvieron a quedar atrás con respecto a la inflación, pese a que se firmó un aumento del 11% para mayo y un 14% para junio.

Marcelo Rucci (Río Negro, Neuquén y La Pampa), Jorge Ávila (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz) coinciden que el objetivo para los meses de julio, agosto y septiembre es ganarle a la inflación, pero también preservar el poder adquisitivo de los trabajadores. Los sindicatos van con los informes y las proyecciones de la inflación para este año y estiman que el cierre de la segunda etapa de la paritaria 2023/2024 ronde el 25%.

La semana será agitada para los gremios petroleros. El viernes está programada otra reunión donde se evaluará el alcance del impuesto a las Ganancias. Los sindicatos quieren que el 100% de las horas extras queden eximidas del tributo ya que es un “golpe a los bolsillos de los trabajadores”.

Tanto los dirigentes de Neuquén como de Chubut fueron claros en que no aceptarán más postergaciones. "Cada vez que se firma paritarias se trata de escapar al mínimo no imponible. Cuando se pasa al remunerativo tiene una incidencia negativa para el salario del trabajador y, fundamentalmente, cuando se inicia la discusión del segundo semestre se tienen que hacer equilibrio para si hay una resolución positiva de los planteos sindicales y que los nuevos porcentajes no sean perjudiciales para Ganancias”, sostuvo el secretario adjunto del Sindicato de Petroleros Privados de Chubut, Carlos Gómez.

“Tenemos que tener definido cuáles serán los dictámenes que nos van a permitir estar eximidos del impuesto a las Ganancias en las horas extras y que todos los dictámenes salen con efecto retroactivo al mes de enero. Se puede demorar la discusión, pero la devolución se hará con efecto retroactivo”, afirmó.