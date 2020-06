La escala de los residuos y la etapa temprana del shale

En solo un puñado de años, esos que fueron del 2010 a la actualidad, el país supo de una nueva oportunidad. Argentina pasó de preguntarse en los primeros años 2000 cómo haría para aprovisionarse de gas y crudo a saber con creces que esa pregunta encuentra respuestas contundentes en los no convencionales de Vaca Muerta. También en los viejos campos petroleros, esos del sector convencional que dieron respuestas y es deseable que las sigan dando en el futuro. Con todo, el shale tuvo un efecto disruptivo. Las empresas, con YPF a la cabeza, conocieron de qué se trata su potencial, los números comenzaron a cerrar y hoy, si no fuera por el lastre de las incógnitas de la macroeconomía, la curva de producción estaría dando respuestas tan concretas como las que dio hasta principios de año: Neuquén recuperó el nivel de producción de crudo que hace 14 años no tenía. Y el shale oil sigue ganando terreno y cubriendo el declino del gas y el crudo convencional de todas las cuencas petroleras, que retrocede a un 14% anual, si bien de allí proviene el 80% del petróleo del país.