La misión neuquina atravesada por la macro

“Creo que las empresas deberían ir particularmente y no como un bloque, porque si van como un bloque siempre hay intereses más pesados y sesgados. La realidad es que a veces, a esa suerte de bloques o clubes no les creen porque ya les han fallado en el pasado. No digo que hayan querido fallar, pero sí ha pasado. Se acuerdan temas y después surgen trabas como, por ejemplo, se pide que lleven tecnología a Argentina y después no se pueden girar dividendos, lo cual es algo ilógico para el mundo del oil and gas”, sostuvo Martin Chuquer, encargado del portfolio de data analytics enfocado al oil and gas de Holling One.