Los desafíos de Cerro Vanguardia: Entre el cierre de mina en 2028 y la exploración a contrarreloj

Cerro Vanguardia -proyecto de minería de oro ubicado en Puerto San Julián, en Santa Cruz- extendió su vida útil de 10 a 27 años y se enfrenta a su horizonte de cierre operativo en 2028. Este escenario de cuenta regresiva plantea desafíos críticos en varios frentes: desde la sostenibilidad económica ante la baja ley del mineral, hasta la urgente necesidad de extender reservas a través de la exploración de nuevos yacimientos como el Proyecto Michele.

"Hoy la vida útil de Vanguardia es 2028. Estamos trabajando en lo que es el cierre de mina y, por el otro lado, seguimos haciendo inversiones con la idea de extenderla" , confirmó Agustín Del Castillo, gerente De Asuntos Institucionales y Comunicación de Cerro Vanguardia, en diálogo con +e .

A continuación, la entrevista completa:

¿Cómo describiría el presente de Cerro Vanguardia?

Es un proyecto que nació en el año 98 con un horizonte a 10 años. Hoy, ya llevamos 27 años, con lo cual es ya maduro como el resto de los proyectos que hay en Santa Cruz, salvo el de Salar Negro. Particularmente, Cerro Vanguardia está en una etapa de cierre de mina. Independiente de eso, el año pasado, en diciembre del 2024, adquirimos los derechos mineros del proyecto Michele. Estamos explorando con la idea de tener suerte y encontrar mineral que nos permita extender la vida útil de la mina.

Hoy la vida útil de Vanguardia es 2028. Estamos trabajando en lo que es el cierre de mina y, por el otro lado, seguimos haciendo inversiones con la idea de extender. Este año, como diferencial, la ley de cierre de minas incorpora todo el capítulo social. Hicimos el primer diálogo con la comunidad de Puerto San Julián, lo que nos permitió avanzar a la sexta versión. Estamos trabajando tanto en lo que es el cierre operativo y social, y en las inversiones para continuar extendiendo la vida de la mina.

¿Cómo evalúan la sostenibilidad económica de Cerro Vanguardia en un escenario de leyes decrecientes, por un lado, y precios del oro alto, con lo cual te pone como un impacto mayor en términos impositivos de cara a la provincia. ¿Cómo evalúan esa ecuación?

Es un proyecto rentable. Nosotros cumplimos con toda la normativa en cuanto a lo que es pago de regalías, pago de impuestos, tanto provinciales como nacionales. Lo que sí se empieza a ver es quizás una baja en la ley que tiene el mineral, pero eso lo vamos compensando con volumen.

En general, ¿de dónde es la gente?

Nosotros en Vanguardia somos 1200 colaboradores, de los cuales 600 viven en Puerto San Julián. Tenemos el 76% de nuestros empleados que son de Santa Cruz. Son originarios de Santa Cruz. Si no me equivoco, unos 900 son oriundos de Santa Cruz. Del resto, una parte viene de Jujuy. En 2012, cuando arrancamos a hacer la mina subterránea, se contrató a gente con experiencia en mina subterránea. Tenemos estos 120 jujeños que, a pesar de los años, siguen trabajando en Vanguardia.

Trabajar en Vanguardia realmente es interesante porque han permanecido en este tiempo. Tenemos un promedio más o menos de antigüedad de entre 12 y 15 años para la gente que trabaja en Vanguardia en Santa Cruz.

image Cierre de Mina en 2028 y Exploración Michele: La empresa adquirió nuevos derechos y busca mineral para extender la vida útil más allá del horizonte actual. Foto: Cerro Vanguardia

¿Tienen ley de empleo local en la provincia?

Recientemente, había una ley de cupo que era la 3141, la ley de empleo 3141, que era el 70/30, y hace poco el gobierno la llevó al 90/10. Es complicado por el tema de que hay perfiles que no los tenés en la provincia, por ejemplo, ingeniero de minas, geólogo, técnico mecánico. Estamos de acuerdo en que hay que ir a ese aspiracional del 90-10, pero eso te lleva una curva de aprendizaje.

Por ejemplo, nosotros este año, junto con el gobierno, el Consejo de Educación y a través de CamiCruz (la Cámara Minera), hemos implementado un proyecto de capacitación y formación para 200 jóvenes en Santa Cruz. Hacen tres meses de capacitación online y después tres meses van a los yacimientos, se dividen en grupos y hacen las prácticas profesionales con la idea de que sean empleables en el futuro. Esa curva de aprendizaje lleva un tiempo.

¿Cuál es el esquema ideal?

El ideal sería que se arme la carrera de Ingeniería en Minas y la carrera de Geología en una ciudad que tenga aeropuerto, por ejemplo, Calafate o Río Gallegos. Entonces, vos podés traer docentes de San Juan, de Catamarca, y en cinco años tenés egresados locales, que pasan a ser docentes locales. Así empezás a tener formación en Santa Cruz originaria.

Hoy, los puestos que de alguna manera no son originarios de Santa Cruz son estas posiciones más intermedias de mandos medios o profesionales, supervisores, que requieren una formación técnica que hoy no la tenés, no la encontrás. Se va a profundizar el desafío cuando empiecen los proyectos de grandes inversiones en San Juan o Catamarca. Cuando empiecen a funcionar y empiecen a contratar gente, va a ser un desafío importante.

Hace un rato se refirió a una fase exploratoria para poder expandir la vida útil de la mina. ¿Qué riesgos tiene para la empresa basar la extensión en la operación en un depósito que todavía está en una etapa exploratoria?

Es una industria de alto riesgo. Podés encontrar o no. Pero para eso se hacen estudios previos. Por ejemplo, en enero contratamos un helicóptero con un sonar especial que iba emitiendo ondas geomagnéticas, electromagnéticas, y te va dando una idea de dónde vos podés tener un mayor grado de éxito.

image El sector minero es clave para el PBI de Santa Cruz y de Argentina, pero la definición de la Ley de Glaciares determinará si los anuncios de inversión se concretan. Foto: Cerro Vanguardia.

¿Cuándo se sabrá?

Se están haciendo los estudios, los análisis, y esto lleva un período de tres meses. Supongo que esto pasará ya para el año que viene. Supongo que alguna novedad tendremos en el primer trimestre. Esperemos que sea positivo, sobre todo, por las 1200 personas que formamos parte de Vanguardia.

¿Cuál es el límite inferior mínimo que puede soportar el proyecto para seguir siendo rentable con la infraestructura actual?

Lo vas compensando con volumen. Más a los precios que está hoy, con lo cual no deja de ser atractivo. Quizás en otro contexto, si el precio estuviese más bajo, habría que revisar el proyecto, pero hoy, con los valores del precio del oro y con la ley que estamos, nosotros estamos dando números positivos.

¿Nos estamos acercando a un límite?

No. Se hace esta evaluación de la vida útil para saber hasta cuándo llega el proyecto, cuando empiezan a decrecer las reservas. Siempre se va corriendo el límite, se va analizando, se va explorando, se sigue trabajando, se sigue minando lo que está. Entonces, se hace el inventario (que es como el montículo de tierra), es lo que dejamos para después mandar a la planta y empezar en todo el proceso de trituración, de molienda. Entran distintas fases de producción para extraer el mineral. Esto se va ajustando anualmente.

image Desafío del Empleo Local (90/10): La nueva ley de cupo obliga a la provincia a capacitar perfiles técnicos (geólogos, ingenieros) que actualmente no están disponibles localmente. Foto: Cerro Vanguardia.

El sector minería es un motor fuerte de generación de exportaciones, empleo genuino e impulsando la actividad económica. ¿Cómo diría que ha sido este año para el sector?

Mirando la macro, es uno de los motores de la economía. En Santa Cruz, la minería es la que mueve, junto con Oil and Gas, el PBI. Si se llegan a dar todos los proyectos que se han hecho anuncios de inversión, esto va a cambiar realmente la matriz productiva.

Hoy en Santa Cruz emplea unos 8000 colaboradores, más o menos entre todos los proyectos mineros. Lo que tiene la minería es que es trabajo en blanco, es una industria netamente exportadora, no tenés inventario... Creo que va a seguir siendo uno de los motores. Hoy lo que está en discusión en la agenda pública y es lo que va a pasar es cómo se define todo el tema de Ley de Glaciares. Eso va a definir para mí si los anuncios de inversión se transforman en proyectos o quedan meramente en puros anuncios.

¿Cuáles son los tiempos que están viendo ustedes de Ley de Glaciares?

Entiendo que va a entrar en extraordinarias ahora y creo que le van a querer dar rápida resolución al tema. Muchos de los proyectos que han hecho anuncios están esperando que se resuelva eso, junto con la reforma laboral. La reforma laboral, impositiva... Yo creo que la impositiva la veo más difícil que se trabaje en 2026.