Venezuela crece tras el fin de las sanciones: cerró acuerdos con seis petroleras extranjeras

Por Silvina Darago y Angie Reyes - El fin de las sanciones estadounidenses que pesaban sobre Venezuela hizo que Caracas retomara conversaciones con media docena de empresas multinacionales , siempre con el objetivo de aumentar su producción de petróleo. Recordemos que la oferta mundial, y la estadounidense en particular, podría estar necesitada de crudo venezolano para estabilizarse.

Tras este hecho celebrado en octubre, el presidente de Petroleros de Venezuela, Pedro Tellechea, ha dado la bienvenida al capital internacional. Además de Repsol y Eni , que llevan tiempo trabajando en el país caribeño en proyectos gasíferos, la francesa Maurel and Prom ha anunciado que retoma sus operaciones en el Lago de Maracaibo.

China Petroleum e Indian Oil, por su parte, se encuentran trabajando en Miraflores. Concretamente, conversan con Trinidad sobre la explotación conjunta del campus Dragon, a cargo de Shell.

Mitsubishi quiere retomar el proyecto petroquímico de Metanol de Oriente, Metor. Desde Caracas, confirmaron los proyectos conjuntos petroleros y gasíferos con la colombiana Ecopetrol y tienen en vista también a Petrobras y la india Reliance. Sin embargo, PDVSA tiene enormes deudas con algunas de estas compañías.

Más gigante aún, regresan a los campos venezolanos las contratistas internacionales Halliburton, Baker and Hughes y Schlumberger. Algunas compañías privadas venezolanas, como Suelopetrol, manifestaron su disposición a invertir en pozos y presentaron propuestas al Ejecutivo para aumentar la producción de crudos livianos.

También continúan las operaciones de Aldyl Argentina, con una producción mayor a los 350 mil barriles y una inversión que ya supera los diez millones de dólares.

Cuánto podría crecer la producción en 2024

El fin de las sanciones y normalización de las contrataciones directas pactadas con Estados Unidos, permite al fisco venezolano vender su crudo sin el enorme descuento, a veces de hasta 40%, que antes debía hacer en transacciones en el océano Indico en alta mar, una circunstancia que llevó a una importante pérdida patrimonial.

Lejos de sus promedios históricos, calculados en tres millones de barriles diarios, Venezuela, con la ayuda de la licencia especial a Chevron, a hoy produce 800.000. Expertos consultados calculan que, si todo este movimiento se termina de concretar, la producción de crudo podría subir unos 300.000 barriles por día en 2024, llegando finalmente a 1,2 millones de barriles diarios, con expectativas a seguir creciendo.

De esta forma, Venezuela tendría una verdadera oportunidad para expandir su economía, orientando las ventas hacia Estados Unidos, sin los descuentos, en un escenario de altos precios petroleros.

Estas jugadas, que demandan costosas inversiones, se están realizando a sabiendas de que las diferencias entre Caracas y Washington persisten. Pero Luis Oliveros, economista especializado en comercio internacional y Petróleo, consultado por El País de España, no cree en un regreso de las sanciones. “Hay que leer bien el ultimátum. Ellos lo que plantean es que debe haber señales, una hoja de ruta, no una solución inmediata. No creo que esté planteado el regreso inmediato de las sanciones. Esas compañías están acordando con el estado venezolano inversiones de mucho dinero. Una fecha mucho más neurálgica puede ser abril, una vez cumplidos los plazos de las licencias”, sostuvo.