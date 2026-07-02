Trafigura ingresa al mercado eléctrico de Chile con la compra de una central de 273 MW

Trafigura y la empresa Generadora Metropolitana concretaron este miércoles la adquisición de la Central Los Guindos , una usina de generación eléctrica de más de 270 MW ubicada en la comuna de Cabrero , en la Región del Biobío, Chile . La operación marca el ingreso de Trafigura al negocio de generación eléctrica en el mercado del país vecino y contempla un proyecto para reconvertir la planta, que actualmente opera con diésel, para que funcione con gas natural .

La Central Los Guindos posee una capacidad instalada de 273 MW distribuidos en dos turbinas que actualmente utilizan diésel como combustible. Como parte del proyecto, este mismo año comenzará la reconversión de ambas unidades para que operen con gas natural en el corto plazo.

Según informaron las compañías, el cambio permitirá incrementar la potencia máxima de la central y reducir la intensidad de las emisiones al reemplazar el diésel por gas natural. Además, contribuirá a mejorar la eficiencia operativa y la flexibilidad de la planta, en línea con las necesidades de la transición energética que atraviesa Chile.

La apuesta por el mercado eléctrico chileno

Con esta adquisición, Trafigura realiza su primera inversión en el sector eléctrico chileno, un mercado que considera clave para su crecimiento en América Latina. "Chile representa un mercado estratégico para Trafigura en América Latina, y esta operación marca nuestro ingreso al sector eléctrico del país con un compromiso de largo plazo. Generadora Metropolitana aportará su experiencia operativa en el mercado local, respaldada por la experiencia logística y comercial que Trafigura ha desarrollado a lo largo de décadas en mercados energéticos de todo el mundo", afirmó Gerardo Zmijak, director comercial de Trafigura en Argentina.

El movimiento también establece que Generadora Metropolitana será la responsable del 100% de la operación, la administración y la gestión integral de la Central Los Guindos.

FOTO DE ARCHIVO. El logo de Trafigura en la entrada de la empresa en Ginebra, Suiza, el 11 de marzo de 2012. REUTERS/Denis Balibouse

Por su parte, desde la compañía chilena destacaron que la incorporación de Los Guindos forma parte de su estrategia de expansión y de fortalecimiento de una matriz energética con menores emisiones. “Esta adquisición es un paso concreto en nuestro plan de crecimiento y en la consolidación de una matriz energética más limpia y confiable. La reconversión de las dos unidades de Los Guindos a gas natural nos permitirá incorporar capacidad adicional con menores emisiones y, al mismo tiempo, aportar flexibilidad, seguridad y respaldo al sistema eléctrico, un aporte en la transición energética de Chile”, señaló Diego Hollweck, gerente general de Generadora Metropolitana.

Con la reconversión prevista para este año, la central buscará convertirse en un activo de respaldo para el sistema eléctrico de Chile, al aportar mayor disponibilidad de generación y acompañando el crecimiento de las energías renovables mediante una operación más flexible.