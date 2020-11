Qué dicen en Vaca Muerta de las elecciones en Estados Unidos

Estados Unidos , el primer productor mundial de crudo, y artífice de la industria shale define hoy a su nuevo presidente. En los meses previos, el debate vinculado al sector petrolero quedó signado por dos posturas contrapuestas: la de Donald Trump, un activo jugador a favor de los desarrollos no convencionales en el tablero de las decisiones globales, y del otro Joe Biden, el demócrata que intentó moderar sus posiciones en torno al fracking en plena campaña y que en la previa luciría como el menos amigable para la industria.

Fiel a su estilo, Trump fue todo lo claro que pudo a la hora de dejar expuesto a su contrincante en los debates públicos. Llegó a decir que Biden “prohibirá el Fracking” días atrás en Pensilvania, uno de los estados con mayor historia en los no convencionales de la potencia norteamericana. Biden, quien plantea un impulso de largo plazo a fuentes renovables de energía, replicó: “Nunca dije que iba a prohibir el fracking” y expuso que su posición es la de restringir nuevas concesiones para este sector petrolero en tierras que sean fiscales. "No estoy prohibiendo el ‘fracking’. No importa cuántas veces Donald Trump mienta sobre mí”, enfatizó en un acto en Pittsburgh.