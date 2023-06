Alertan que las trabas a las importaciones afectan más al petróleo y a la minería

“Hay una situación que es categórica. Las empresas que más están teniendo problemas son las multinacionales que tienen amplios controles anticorrupción y de políticas de integridad del exterior hacia la Argentina”, dijo.

En diálogo con Realidad Económica (LU5), agregó que “estamos en un escenario muy delicado. Cuando nosotros analizamos las estadísticas, vamos a ver, por ejemplo, que el sector de minería tiene un margen de aprobación del 4%. Y, sin embargo, vamos a productos de consumo mayorista, productos elaborados, definidos, sin mano de obra, sin que sean influyentes en la producción local y estamos hablando de un 40, 50 y 60% de aprobación. Lo mismo pasa con salud y farmacia. Es decir, estamos hablando del reino del revés”.

“Imagínate que lográs la SIRA, ¿cómo conseguís flete?, ¿cómo conseguís lugar en un barco? Si no se pueden pagar, si las líneas marítimas no pueden usar la aprobación de la CIRACE para pagar los fletes al exterior. No hay lugar. Es más, las líneas te están pidiendo que se pague con fondos en el exterior, sino no te dan lugar en los buques. Esto está ocasionando que suban los valores”, comentó.

Sectores complicados

Fonrouge aseguró que el sector hidrocarburífero y el minero no “son de los que van iniciar demandas, como en épocas anteriores. Desde el 2012 hasta ahora hemos tenido la misma música de tango con distintas letras, pero la intervención del Estado para el presunto cuidado cambiario, siempre fue muy agresiva”.

“Pudo alivianarse poco desde el 23 de diciembre de 2015 hasta el 1 de en 2020, pero lamentablemente desde el 2008 hay un factor común que fue lo que más afectó y en teoría justificó la implementación de estas medidas: el índice creciente de la importación de energía”, comentó.

“Rebalsamos de proyectos y buenas intenciones, pero estas buenas intenciones nos están llevando al infierno. Las grandes empresas tienen que ver con sus políticas de compliance en el exterior o de control de la corrupción en terceros países, qué medidas adoptar”, aseguró horas antes de presentarse en la charla que dará por zoom hoy a la tarde.

Y agregó: "si me preguntan si iniciaría una cautelar contra las SIRA, diría que no. No porque el régimen sea legal y legítimo sino porque hay una realidad: ningún juez federal va a adoptar una medida que comprometa al Estado Nacional como institución”.

El especialista alertó sobre el accionar cuando se trata de concesionarias o licenciatarias de servicios públicos, o de agua y saneamiento. “Están teniendo que formalizar reclamos, informaciones administrativas, y teniendo que enfrentar mil obstáculos para poder traer insumos que no son fabricados en Argentina. No tenemos proveedores locales para tal fin. Y lamentablemente estamos generando una situación de riesgo muy grande”, señaló.