San Matías Pipeline obtiene préstamo por USD 900 millones para el gasoducto dedicado al GNL

Vaca Muerta: el dueño del Inter de Miami ganó la licitación del gasoducto de U$S 1.200 millones.

San Matías Pipeline (SMP) , consorcio conformado por PAE (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%) y Golar LNG (10%) , anunció el cierre de un préstamo sindicado bajo la modalidad Project Finance por USD 900 millones destinado a financiar la construcción del gasoducto dedicado, considerado una de las principales obras de infraestructura energética en desarrollo en Argentina.

La financiación fue estructurada a 7 años de plazo con 3 años de gracia por los bancos Citi, J.P.Morgan, Santander e Itaú, quienes integran el sindicato de bancos conjuntamente con BBVA, Bladex, Barclays, ICBC y Bank of China. El proyecto contempla una inversión total estimada de USD 1.300 millones, de los cuales USD 900 millones serán financiados mediante el préstamo sindicado y el resto con aportes de capital de los accionistas.

La estructura del préstamo se sustenta en los flujos de fondos futuros del proyecto respaldados por contratos de transporte de largo plazo. La obra de SMP ingresó al RIGI en junio de este año y cuenta con los estudios de impacto ambiental aprobados por las provincias de Neuquén y Río Negro.

Un informe de la International Gas Union ubica a Southern Energy como el proyecto que llevará a Argentina a la cima del ranking global de FLNG.

El gasoducto de SMP se integra al proyecto de Southern Energy (SESA), consorcio conformado por los mismos socios de SMP, cuyo objetivo es posicionar a la Argentina como un nuevo proveedor en el mercado mundial de GNL. Los dos buques de licuefacción que SESA instalará en Río Negro, “Hilli Episeyo” y “Esperanza” (anteriormente llamado “MKII”), comenzarán a operar en 2027 y 2028 respectivamente y tendrán una capacidad de producción conjunta de 6 millones de toneladas anuales de GNL.

SESA prevé inversiones superiores a USD 15.000 millones a lo largo de 20 años y exportaciones por USD 20.000 entre 2027 y 2035.

Características gasoducto dedicado San Matías Pipeline

Extensión: 472 kilómetros.

Diámetro: 36 pulgadas.

Capacidad: 27 millones de m³ de gas natural por día.

Comienzo de la construcción: agosto 2026

Finalización de la construcción: mediados 2028

Inversión estimada: US$ 1.300 millones.

Desde: Tratayén, Neuquén.

Hasta: costa de Río Negro / sistema de GNL de Southern Energy.

Construcción del gasoducto: consorcio SICIM - Víctor Contreras.

Construcción Planta compresora de Allen: OPS