Quintana Energy avanza con la reinyección de gas en EFO: llegaron los primeros motocompresores

Quintana Energy dio un nuevo paso en su estrategia de almacenamiento de gas con la llegada de los primeros motocompresores propios al yacimiento Estación Fernández Oro (EFO) , en Río Negro. Los equipos forman parte de una inversión superior a los US$ 8,5 millones destinada a ampliar la capacidad de reinyección y consolidar un esquema que busca aportar mayor flexibilidad al sistema gasífero argentino.

La compañía prevé que las obras permitan alcanzar una capacidad efectiva de reinyección de más de un millón de metros cúbicos diarios en el bloque, a partir de la incorporación de nuevos equipos, mejoras en la planta e infraestructura complementaria.

Desde la empresa destacaron que la llegada de los motocompresores representa un avance concreto en uno de los proyectos que consideran centrales para el crecimiento del negocio convencional.

Quintana Energy acelera las obras en EFO con una inversión de US$ 8,5 millones (Imagen: LinkedIn/Quintana Energy)

"Detrás de cada maquina que llega hay un equipo de ingenieros y técnicos que estudia, diseña y ejecuta para que esto sea posible", señalaron desde Quintana Energy.

"El almacenamiento en EFO será la capacidad que nos diferencie en el convencional", agregaron.

Estación Fernández Oro, la prueba piloto que ahora escala

Estación Fernández Oro fue el primer escenario donde la empresa puso en marcha un esquema de reinyección de gas seco con el objetivo de mejorar la recuperación de hidrocarburos líquidos. Esa experiencia funcionó como una prueba operativa que luego sirvió de base para ampliar el modelo.

El proyecto consiste en aprovechar la capacidad de los reservorios para almacenar gas durante los meses de menor consumo y disponer de ese volumen cuando aumenta la demanda invernal, una alternativa que cobra relevancia frente al crecimiento sostenido de la producción de Vaca Muerta.

La incorporación de equipos propios también reduce la dependencia de maquinaria contratada y acompaña una estrategia de inversiones enfocada en optimizar activos convencionales.

El desarrollo en EFO avanza en paralelo con el proyecto que Quintana Energy impulsa en el sur de Mendoza, sobre áreas adquiridas a YPF mediante el Plan Andes.

Allí la empresa ya comenzó la reinyección de gas en la formación El Troncoso Inferior y alcanzó un caudal de 240.000 metros cúbicos diarios pocas semanas después del inicio de las operaciones.

El objetivo es desarrollar un sistema de almacenamiento subterráneo que, en su etapa de máxima expansión, podría llegar a una capacidad de hasta 8 millones de metros cúbicos diarios, utilizando excedentes de producción del verano para reforzar la oferta durante el invierno.

Cómo Quintana Energy duplicó su producción de gas

La expansión de estos proyectos coincide con uno de los períodos de mayor crecimiento de la compañía dentro del mercado argentino del gas.

En poco más de un año, Quintana Energy pasó de producir 900.000 metros cúbicos diarios en mayo de 2025 a 1,896 millones de metros cúbicos por día, un incremento que prácticamente duplicó su producción y la ubicó entre las principales productoras del país.

Ese crecimiento se apoyó en la recuperación de yacimientos maduros mediante reparaciones de pozos, mejoras en la productividad e inversiones operativas, una estrategia que ahora suma el almacenamiento de gas como una de sus principales apuestas para el negocio convencional.