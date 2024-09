Horacio Marín sobre la salida de Petronas: "No hay que dramatizar, son negocios"

"Seguimos igual, no hay ningún cambio” , aseguró hoy el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín , al respecto de proyecto de la planta de GNL en Río Negro, tras conocerse la posibilidad de que la empresa malaya Petronas se baje de la sociedad.

El máximo directivo de la petrolera bajo control estatal detalló que restan dos meses para pasar a la etapa de Front-End Engineering Design (FEED), es decir la ingeniería de detalle del proyecto, en la que será necesario desembolsar 200 millones de dólares. Como trascendió la semana pasada, Petronas había tomado la decisión de no avanzar hacia esa fase, ante la inestabilidad económica y la desprolijidad política de la Casa Rosada a la hora de la definición de Río Negro por sobre Bahía Blanca para la locación de la planta de GNL.

Marín indicó que YPF está en condiciones de hacerse cargo sola de la inversión de 200 millones de dólares, aunque está en tratativas con otras productoras. “Tenemos socios en todas las áreas, entonces vamos a empezar negociaciones con todos para que ingresen. Es un proyecto de todas las empresas argentinas, de la industria, no solo de YPF”, dijo.

Buscan compradores para el LNG

El presidente de la petrolera nacional indicó que antes de avanzar hacia el final project, es decir el paso concreto para la megainversión en Río Negro, será necesario firmar los contratos con los offtakers, es decir los compradores del LNG.

“De lo que estamos hablando con los bancos internacionales, soy muy positivo. No se ve que no vayamos a conseguir el financiamiento, pero antes tenemos que conseguir los contratos. Estamos en esa etapa”, indicó.

“En la India nos fue bien, y debemos pasar a la siguiente etapa que es definir los volúmenes. Siempre trabajamos de gobierno a gobierno. Con Alemania lo tenemos abierto, y la semana que viene vamos a ese país, a Italia, a Hungría y a Londres, donde tenemos reuniones para abrir mercados”, detalló Marín.

DRONE - Punta Colorada (5).png Sierra Grande se convertirá en el polo exportador de petróleo y gas de Vaca Muerta.

“El LNG es un proyecto gigante, con una inversión de 30 mil millones de dólares en infraestructura más la planta, y aparte en el upstream hay que poner otros 20 mil millones de dólares para multiplicar la producción de gas”, agregó.

Y reiteró que “sin RIGI no había LNG, porque no es rentable a bajo precio, si no teníamos una ley que lo hiciera viable con los incentivos. Pero también hay dos condiciones adicionales que la ley como la libre disponibilidad de divisas y que las controversias se resuelven en el CIADI o cualquier otro tribunal internacional”

Marín señaló que el bautizado “Proyecto Argentina LNG” es liderado por YPF, pero sólo participará en el 30-35% del negocio y el resto se abrirá a al resto de las productoras de Vaca Muerta para generar “una fuerza comercial”.

El interés en el buque de PAE y Golar

También se mostró interesado en participar del proyecto de PAE con Golar, para instalar un buque licuefactor en 2027 en la costa atlántica.

“Seguramente vamos a ingresar porque es bueno para Argentina, con un volumen pequeño. Es un barco chico, más para ventas spot. El Argentina LNG te permite vender con contratos a 20 años y generar al menos 15 mil millones de dólares de exportaciones anuales. El buque de Golar es muy apalancado si existe el Argentina LNG, porque de esa forma se van a hacer los gasoductos y ese barco va poder vender los 12 meses del año”, explicó Marín.