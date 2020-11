CGC proyecta la participación en el Plan Gas 4

“A principios de 2017, estábamos en unos 2,3 millones de metros cúbicos diarios aproximadamente y pasamos a producir unos 6 millones. Si bien desde que CGC toma la operación en 2015 se evidencia un crecimiento en la producción, a partir de enero de 2018 con el programa de incentivo no convencional, que es lo que se conoce como la resolución 46, se incrementa muy especialmente”, señala a +e el vicepresidente comercial de la compañía, Emilio Nadra.

A través de la resolución 447, que fue la que permitió que la Cuenca Austral participe de la 46, se extendieron los desarrollos en otros proyectos no convencionales más allá de la Cuenca Neuquina. En los últimos 3 años las inversiones en es sentido superan los 350 millones de dólares y el crecimiento exponencial para la petrolera de Eurnekian se advierte sobre todo en el área Campo Indio - El Cerrito, de acuerdo con los datos de Nadra.

Para resumir el impacto, desde la firma indican que se multiplicó por 2.5 veces la producción de gas operada duplicando la producción on shore, con la campaña de sísmica más grande de los últimos 50 años.

El 2020 puso a la industria en stand by y el caso de CGC no fue la excepción pero hoy ya puede pensar en lo que viene. “Nuestro equipo fue el último en afectarse cuando vino la pandemia y el primero que se rehabilitó cuando se levantaron las restricciones en Santa Cruz. Los desafíos operativos y logísticos que enfrentamos fueron gigantescos; hoy estamos con un equipo de perforación y estamos con otro equipo para, en el marco del nuevo programa de estimulo, explorar toda la zona oeste de la provincia”, indica Nadra.

Hacia adelante, CGC evalúa su participación en el nuevo Plan Gas 4. Según el directivo, con eso se podría dar un marco de previsibilidad para la industria para los próximos 4 años.

“Todavía no esta publicado el decreto, en tanto estamos haciendo nuestras proyecciones con el objeto de intentar participar, nuestra idea es participar. Entendemos que debería ser un mecanismo interesante”, confirma.

El flamante programa se vincula con los anteriores porque una de las motivaciones es que se puedan empalmar y no se afecte los niveles de inversión, es decir que se puedan concluir todos los proyectos, la 46 y la 447 que terminan a finales de 2021, y a partir de ahí se focalice en el abastecimiento de los segmentos de demanda que el nuevo programa pretende tutelar, que son los segmentos residenciales y termoeléctrico.

“El Esquema de Gas 2020/2024 se propone asegurar un umbral de producción, que es el del año 2020, no busca como los anteriores programas incrementar la producción sino mantener los niveles de producción y la expectativa es trabajar sobre ciertos segmentos de la demanda, y que la industria de alguna manera se ajuste a esas mismas referencias sin que requiera esa parte de la demanda un costo fiscal”, indica Nadra.

“Adicionalmente, como la demanda se cubre con las cuencas productivas que hoy existen, con la capacidad de transporte y distribución que son las que hoy existen, un objetivo que se deriva de este plan gas es que se complete el uso del transporte para poder abastecer la demanda. En ese sentido, es tan relevante la Cuenca Austral como la Neuquina, ya que hay que procurar optimizar la capacidad instalada en los sistemas de transporte para no tener sobre costos para el abastecimiento de la demanda que hoy tenemos”, apunta.

A entender del directivo, la Cuenca Austral puede producir un volumen asociado al transporte disponible y en ese sentido “el Plan Gas pretende ser integrador de todas las regiones del país y eso es una necesidad del sistema en su conjunto independientemente de las cuencas”.

No obstante, para Nadra “sería virtuoso para el sector poder incrementar la producción porque podríamos, además de asegurar la demanda interna, capturar los mercados regionales para los cuales ya fue construida infraestructura y existe infraestructura utilizable, y eso redundaría en un costo más económico y mejores garantías de abastecimiento para el mercado interno”.

Según el directivo, “se debería aprovechar ese circulo virtuoso de producción, excedentes, exportación, economía de escala, costos eficientes y seguridad de abastecimiento local para poder desarrollar los mercados regionales de exportación como precondición para poder hacer cualquier proyecto exportador de GNL que se pretende estudiar. Es muy importante para poder hacerlo, asegurar el mercado interno que tiene muchísima estacionalidad, hay picos de invierno que son mucho mayores a los consumos de verano”.

Como una respuesta a la estacionalidad, CGC desarrolló un sistema de almacenamiento subterráneo de gas y de esa manera puede contar con capacidad para exportar todo el año y no solo cuando tiene un excedente.

“Es una diferencia sustancial; no es lo mismo lo que podemos obtener por las exportaciones si comprometemos gas de manera previsible a la demanda que si exportamos lo que nos sobra. Sí hace falta cierta previsibilidad en los diferenciales de precios entre invierno y verano para poder materializar estos desarrollos y en ese sentido, el Plan Gas 4 es muy bueno porque provee esa estacionalidad, porque tiene precio diferenciado entre invierno y verano, y ayuda a que haya incentivos adecuados para desarrollar este tipo de proyectos”, considera Nadra y completa: “El aprovechamiento de los enormes recursos que tiene la Argentina requiere pensar más allá del mercado interno, no podemos pretender desarrollar los recursos que tenemos tanto los convencionales como los no convencionales mirando solo el mercado interno”.