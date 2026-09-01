Gabriela Renaudo asume la presidencia de AmCham Argentina

AmCham Argentina , la Cámara de Comercio de Estados Unidos en el país, renovó las autoridades de su Directorio y designó a Gabriela Renaudo , Group Country Manager de Cono Sur de Visa , como nueva presidenta de la institución.

La nueva conformación del Directorio y de su Comité Ejecutivo reafirma el compromiso de la Cámara con una representación amplia y federal del sector privado y con una agenda enfocada en promover la competitividad, la inversión, el desarrollo sostenible y la generación de oportunidades en todo el país, índico Amcham a través de un comunicado.

Promover la inversión

Gabriela Renaudo, nueva presidente de AmCham Argentina, señaló: “Es un honor asumir la presidencia de AmCham Argentina y representar a la comunidad de negocios más importante del país, que tiene un compromiso profundo con el desarrollo federal. Asumo esta responsabilidad con la convicción de que el crecimiento sostenible requiere instituciones sólidas, diálogo y una mirada de largo plazo. Desde la Cámara seguiremos trabajando para fortalecer la competitividad, promover la inversión y contribuir a una Argentina con mayores oportunidades, integrando las distintas realidades y potencialidades de nuestro país”.

Renaudo sucede a Mariana Schoua, quien lideró la institución desde junio de 2025 y marcó un hito en la historia de AmCham al convertirse en la primera mujer en ocupar la presidencia desde su fundación.

Al finalizar su mandato, Mariana Schoua sostuvo: “Cierro esta etapa profundamente agradecida y orgullosa. Vi crecer a esta institución, ampliar su influencia y consolidarse como uno de los espacios más relevantes de diálogo entre el sector privado, el sector público y la sociedad argentina”. Y agregó: “Las instituciones fuertes son aquellas que trascienden a las personas que circunstancialmente tenemos la responsabilidad de liderarlas”.

La nueva conducción estará acompañada por un Directorio integrado por representantes de compañías líderes de distintos sectores de la economía, cuya diversidad refleja la amplitud y el alcance de la comunidad de AmCham en Argentina.

De este modo, el nuevo Comité Ejecutivo quedó compuesto por:

Gabriela Renaudo, Visa – Presidente.

Martín Genesio, AES Argentina – Vicepresidente I.

Luis Enrique Guastini, ManpowerGroup Argentina – Vicepresidente II.

Facundo Gómez Minujín, JP Morgan – Secretario.

Juan Farinati, Bayer – Tesorero.

Sebastián Wodka, SC Johnson – Prosecretario.

Lorena Zicker, Amazon Web Services – Protesorera.

Milagros Argüello, Boston Scientific – Vocal.

Fernando García Cozzi, Cargill – Vocal.

María Eugenia Tibessio, DuPont – Vocal.

Guillermo Malm Green, Bons & Salas – Vocal.

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Qué es Amcham

AmCham Argentina, la comunidad de negocios más importante del país, nuclea a más de 700 empresas que representan 42 industrias y contribuyen al 24% del PBI, 39% de la recaudación fiscal, 35% de las importaciones y 45% de las exportaciones. Además, generan por encima de 420 mil empleos directos y 4 millones indirectos.

Hace más de 100 años, trabajamos por promover y fortalecer la relación comercial bilateral entre Estados Unidos y Argentina. En esa línea, generamos valor en ejes como: agroindustria, energía, diversidad, ESG, innovación, minería, network joven, salud, trade, turismo, entre otros.

Asimismo, comprometidos por un desarrollo a nivel federal, seguimos impulsando AmCham Región Centro, la plataforma de acción que potencia el valor estratégico de las economías regionales, generando desarrollo y crecimiento genuino en provincias clave como Córdoba, Mendoza, San Juan y San Luis, consolidando el federalismo y conectando la región centro del país con los mercados internacionales.