Massa reveló que el FMI quería postergar el Gasoducto Néstor Kirchner

El ministro de Economía, Sergio Massa , aseguró que el Fondo Monetario Internacional (FMI) no quería que el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) se construyera este año.

Aseguró que gracias a la puesta en operación del GNPK este año Argentina se ahorrará 2.000 millones de dólares en importaciones de combustibles y en 2024 unos 3.800 millones de dólares.

“El gasoducto se suspende en el 2019 porque el gobierno anterior aceptó la condición del Fondo de postergar obra pública. Piensen para la Argentina de la pospandemia lo que hubiese sido tener el gasoducto funcionando”, agregó.

Y agregó que la obra de reversión del Gasoducto del Norte, que se licitará en los próximos días, “también se va a hacer en tiempo récord para que invierno que viene no tengamos que importar gas de Bolivia”.

Indicó que la obra del GNPK “demuestra que cuando tenemos capacidad de inversión del Estado y al sector privado alineado con los incentivos, porque tenía premio y castigo de acuerdo a los plazos que cumplía la propia licitación, podemos lograr cosas inimaginables”.

Dólares para pagar la deuda

Massa consideró que hay “una obsesión que debe tener el próximo Presidente, sea quien sea, es la de consolidar el programa exportador para generar todos los dólares necesarios para pagarle al FMI y no volver nunca más al organismo”.

El ministro de Economía reveló que “en las próximas horas se va a conocer cómo es el programa de los próximos 6 meses con el Fondo”.

Durante la charla con el presidente de Camarco, Gustavo Weiss, Massa destacó que hay una discusión a nivel global de los países de ingresos medios en vías de desarrollo como Argentina con las potencias sobre la financiación de proyectos energéticos.

“El Banco Mundial y el BID no financian gasoductos porque dicen que no es energía de transición.Es una decisión de los países europeos, que básicamente empezaron a construir un camino de transición energética vinculada a otras energías renovables que deja a la Argentina y a la región condenadas a no poder acceder a financiamiento internacional, salvo el financiamiento de CAF”, agregó.

El Banco de Desarrollo de América Latina financiará parte de la obra de la reversión del Gasoducto del Norte, que permitirá reemplazar importaciones de Bolivia con gas de Vaca Muerta.

Massa destacó que la infraestructura en transportes de hidrocarburos significa un cambio en la matriz económica Argentina” que da la oportunidad de pensar en términos de desarrollo, y que permitirá consolidar “un polo de generación de valor agregado para el gas y para el oil en Bahía Blanca y en San Antonio Oeste”.