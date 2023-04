Figueroa no asistirá a la cumbre del círculo rojo petrolero en Neuquén

Ayer el gobernador electo fue recibido por el ministro de Economía, Sergio Massa, junto al rionegrino Alberto Weretilneck, quien también resultó ganador en los comicios del domingo.

Analizaron el impacto de Vaca Muerta, el proceso de devolución de represas hidroeléctricas, la adjudicación de obras eléctricas y de gas para ambas provincias y la incorporación de la fruta al Programa de Incremento Exportador para promover sus exportaciones.

En plena corrida cambiaria, con el dólar paralelo que llegó a $420 y asediados por los rumores de renuncia isntalados desde la misma Casa Rosada, Massa respondió con una fuerte imagen de contenido político con los dos vencedores de la elecciones del pasado domingo.

Cónclave empresarial

La jornada denominada Experiencia IDEA Energía, se realizará mañana en el Casino Magic y contará con exposiciones de CEOs, dirigentes gremiales, consultores y funcionarios públicos como el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, quien se estima que participará de forma virtual.

En la previa, hoy por la noche, habrá un cocktail informal exclusivo para altos directivos de las compañías y funcionarios, entre los que se destacan los gobernadores Omar Gutiérrez y su par de Chubut, Mariano Arcioni.

https://twitter.com/Rolo_Figueroa/status/1648705934506577923 Agradezco la invitación para participar de "IDEA Energía 2023", que se llevará adelante en la ciudad de Neuquén.



Un importante evento que puede convertirse en una gran oportunidad, no sólo para debatir acerca del desarrollo del sector. — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) April 19, 2023

Agenda

Mañana jueves se desarrollará una agenda muy nutrida, en la que se debatirá la posibilidad que le presenta al país para desarrollar los recursos energéticos en el contexto internacional y en la urgencia de aprovecharla en el marco de la transición energética.

Entre los disertantes estarán las máximas autoridades de IDEA como el director ejecutivo, Daniel González, y altos directivos de compañías petroleras como Bob Dudley, Chairman of the Oil and Gas Climate Initiative (OGCI) and former President and CEO of BP; Daniel de Nigris, CEO de ExxonMobil Exploration Argentina; Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy Group; el presidente de YPF Pablo González; Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol; Ricardo Rodríguez, presidente de Shell para Argentina; Gabriela Aguilar, Gerente General Argentina y Vice President de LATAM de Excelerate Energy; Hugo Eurnekian, CEO de CGC; y Pablo Iuliano, CEO de YPF.

Por el lado del gobierno nacional se espera la participación de Massa, y de la secretaria de Energía, Flavia Royon, sobre el cierre.

Los economistas Nicolás Arceo, director de la consultora Economía y Energía, y Nicolás Gadano, responsable de Energía de la Fundación Pensar, debatirán sobre el impacto macroeconómico de la industria energética en la Argentina

El secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, formará parte del panel que debatirá “el rol de YPF en la seguridad energética de la Argentina”. Mientas que su par chubutense Jorge Ávila debatirá sobre oportunidades en el convencional. El sindicalista Claudio Vidal, de los petroleros de Santa Cruz, participará del panel "La infraestructura como política de Estado: las inversiones necesarias en upstream, midstream y downstream”.