ExxonMobil invertirá 6.800 millones de dólares en el proyecto Hammerhead en Guyana

ExxonMobil y sus socios anunciaron una inversión de 6.800 millones de dólares para desarrollar el proyecto petrolero Hammerhead , ubicado en el bloque Stabroek en aguas profundas de Guyana . La nueva licencia de producción fue aprobada este lunes por el gobierno guyanés, y consolida al país suramericano de habla inglesa como uno de los mayores productores de petróleo del mundo per cápita. Además, genera competencia directa con la vecina Venezuela en exportaciones de crudo, según analistas del sector energético.

El campo Hammerhead se encuentra en el océano Atlántico, frente a las costas del territorio de Esequibo, una zona cuya soberanía es reclamada por Venezuela y que, según Caracas, aún está pendiente de delimitar. El proyecto contará con una plataforma flotante de producción y almacenamiento (FPSO) construida por la empresa japonesa MODEC, que operará conectada a 18 pozos , entre producción e inyección de gas asociado. La iniciativa permitirá generar 150.000 barriles de petróleo por día , elevando la producción total del bloque Stabroek a 1,5 millones de barriles diarios para 2029.

Actualmente, ExxonMobil, junto a Chevron y CNOOC Petroleum, extrae aproximadamente 650.000 barriles diarios en el bloque y planea aumentar la producción a 900.000 barriles diarios a finales de 2025. El petróleo y el gas asociado se enviarán a través de la red de tuberías de Guyana hacia una planta de energía de 300 megavatios y otra de líquidos de gas natural en construcción en tierra firme.

Impacto económico y estratégico

Desde Texas, ExxonMobil destacó que con Hammerhead, las inversiones totales en el desarrollo petrolero de Guyana alcanzarán más de 60.000 millones de dólares, considerando los siete proyectos aprobados en el bloque Stabroek. El ministerio guyanés señaló que Hammerhead impulsará la seguridad energética y fomentará el crecimiento industrial, consolidando a Guyana como un actor clave en el panorama energético global.

exxon guyana.jpeg El Bloque Stabroek, operado por ExxonMobil, convirtió a Guyana en una potencia petrolera.

El proyecto también tendrá un importante efecto social y económico local, generando empleos directos e indirectos, y aumentando la participación de proveedores locales en la cadena de producción, fortaleciendo así la economía nacional.

Contexto geopolítico y seguridad marítima

El desarrollo de Hammerhead se produce en un contexto geopolítico delicado. El bloque Stabroek se encuentra cerca de aguas disputadas con Venezuela, mientras Guyana también enfrenta desafíos de seguridad relacionados con el crimen organizado en el Caribe. El presidente guyanés, Irfaan Ali, destacó que la prioridad de su gobierno es proteger el territorio y las aguas del país, trabajando en colaboración con socios internacionales para vigilar la zona y evitar que delincuentes utilicen la región para actividades ilícitas.

Guyana_petroleo_Venezuela Esequibo.jpg Guyana y Namibia impulsan el nuevo boom del offshore.

“Hemos estado en contacto con nuestros socios para que nos apoyen en vigilancia aérea y sistemas de rastreo, porque no queremos que nuestro territorio, ni nuestra tierra, ni nuestro mar, sean utilizados por ninguna red criminal”, declaró Ali.

Según proyecciones oficiales, el campo Hammerhead entrará en producción durante el segundo trimestre de 2029, con reservas estimadas en 445 millones de barriles. La nueva FPSO y los pozos asociados permitirán aumentar significativamente la capacidad extractiva de Guyana y posicionar al país como un exportador relevante de petróleo en el Atlántico.