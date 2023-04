"Argentina va camino a ser un exportador neto de energía"

“Hace muchísimos años que no tenemos una actividad tan importante en el sector, con la variedad de proyectos y con la importancia hacia el futuro. Este sector es importante. No salva la macro, pero ayuda un montón. Argentina va hacia un cambio estructural hacia el autoabastecimiento energético porque será un exportador neto de productos energéticos. Claramente va a revertir el talón de Aquiles para la economía argentina. El resto de la economía tiene que acompañar”, subrayó.

En este sentido, Gerold manifestó que Vaca Muerta consolidó su nivel de producción y que el play está al tope de los que se tiene Estados Unidos. “Hay un pozo acá que es el mejor de cualquier play internacional”, afirmó.

Asimismo, consideró que es necesario impulsar la actividad en las demás cuencas. “Esto es algo integral para todo el país y creo que los números van a un cambio estructural y hay que protegerlo. Estoy seguro que el gobernador (por Rolando Figueroa) va a consolidar el camino que se ha construido. Este zigzag a lo largo de los años que hemos tenido nos ha permitido aprender”, aseveró y manifestó que el offshore es “una actividad deseable para el país”.

Otro de los puntos que abordó Gerold es la dificultad de acceso a capital que tiene la industria. “El capital se interrelaciona con la economía y la seguridad jurídica. Tenemos un conjunto de condiciones que hoy están dadas hacia adelante por eso es importante protegerlo y quienes quieran dirigir los destinos del país deben hacerlo. Hay que mejorar esas condiciones porque el acceso a las divisas es relevante”, aseveró.

tecpetrol fortin de piedra 1.jpg Fortín de Piedra, el bloque de Tecpetrol que es el emblema del shale gas en Vaca Muerta.

Acuerdos

El director de G&G Energy Consultants también sostuvo que hay que pensar en una integración regional del gas. “Hoy fuera del invierno exportamos entre 10 millones de metros cúbicos de gas. No exportamos a Brasil y lo hacemos de una manera mínima a Uruguay. Esos 10 millones pueden ser 27 o 26 en los próximos años. Hay que hacer obras, pero sobre todo hay que ganar esos mercados. Chile tiene una demanda que consume carbón, GNL, pero está tomando decisiones a 2025 y 2030 que son muy importantes y Argentina tiene que ofrecer confiabilidad en un contrato de a 5 o 10 años”, consideró.

“Tenemos que hacer acuerdos internacionales y que esos acuerdos sean ratificados con el congreso. Lo mismo para el GNL”, agregó.

“Hay que aprender de nuestros errores y hay que ser aprobados por el Congreso por mayoría porque de esa manera se está garantizando el autoabastecimiento interno. No es un autoabastecimiento físico sino económico, si logro capturar mercados y exportaciones esa cuenta es superior a que yo tenga que importar durante dos meses”, subrayó.

En este sentido, Gerold manifestó que es necesario armar un acuerdo con Brasil para avanzar en una real integración regional. “Podemos ser una fuente de seguridad para esta región. La volatilidad de precios es un tema relevante para el mundo. No es un tema fácil. La Argentina tiene una posibilidad interesante si los dirigentes políticos lo toman como tema relevante. Esto no te da vuelta la economía, te ayuda. Es un sector importante que por la complejidad y la necesidad de capital necesita una atención especial”, afirmó.

“A cualquier inversor en cualquier materia, los cambios bruscos sin estudios no son buenos. Hay riesgos. Si alguien dice que van a inventar impuesto eso es complicado. Me parece que los nuevos gobiernos tienen que consolidar las cosas buenas y mejorar lo que se hizo mal. No derrumbar todo lo que se hizo”, destacó el consultor.