Innovación en Mendoza: aprovechan 12.000 km de canales de riego para generar electricidad

“Estos canales, mayormente destinados al riego de cultivos y viñedos, podrían utilizarse para abastecer la demanda energética de bodegas, fincas, y las viviendas cercanas, e incluso conectarse al sistema interconectado nacional”, explica Grioni.

Ante la urgencia de diversificar la matriz energética , reducir las emisiones de CO2 y satisfacer una demanda de electricidad en crecimiento , el proyecto liderado por el ingeniero y becario posdoctoral del CONICET , Mauro Grioni , propone el aprovechamiento de una fuente localmente abundante y subutilizada: los canales de riego de Mendoza.

Esta provincia cuenta con más de 12.000 kilómetros de canales destinados principalmente al riego de viñedos y cultivos. El proyecto de Grioni, impulsado desde el Instituto de Mecánica Estructural y Riesgo Sísmico (IMERIS) , busca generar electricidad mediante el desarrollo de Turbinas Hidrocinéticas (THC) . Esta iniciativa fue reconocida con la Distinción Franco-Argentina en Innovación 2024 en la categoría Junior, un galardón otorgado por el CONICET, el Institut français d’Argentine y la Embajada de Francia, con el apoyo de TotalEnergies Argentina.

Según Grioni, la instalación de estas THC en los canales podría abastecer la demanda energética de bodegas, fincas, y viviendas adyacentes, e incluso lograr una conexión con el Sistema Interconectado Nacional. Este esquema de generación local es clave para reducir las pérdidas por transmisión y avanzar hacia la descentralización de la producción eléctrica.

image Esquema de la turbina hidrocinética diseñada por el becario posdoctoral del CONICET Mauro Grioni. Incorpora dispositivos de la aeronáutica para mejorar su eficiencia. Foto: Conicet

Baja obra civil y eficiencia aumentada

Una de las principales fortalezas de la tecnología de THC, en contraste con otros sistemas de generación hidráulica, es que "no requieren de grandes obras civiles para su instalación". Esto se traduce directamente en una reducción considerable de los costos de implementación y una minimización del impacto ambiental.

El factor diferenciador del prototipo de Grioni reside en una innovación proveniente del sector aeronáutico: la incorporación de winglets (dispositivos de punta alar) en los extremos de los álabes del rodete.

Origen Aeronáutico: Los winglets fueron diseñados para mejorar el rendimiento aerodinámico de las aeronaves al reducir los vórtices de punta , disminuyendo el consumo de combustible y aumentando el alcance.

Los winglets fueron diseñados para mejorar el rendimiento aerodinámico de las aeronaves al , disminuyendo el consumo de combustible y aumentando el alcance. Aplicación Energética: Esta tecnología ha demostrado mejorar la eficiencia hasta en un 10 por ciento en turbinas eólicas. En el caso de las THC, Grioni proyecta aumentos aún mayores en la eficiencia debido a la potenciación de estos beneficios en un flujo confinado como el de un canal.

image El proyecto busca generar energía aprovechando parte de los más de 12.000 kilómetros de canales de riego destinados a viñedos y cultivos en la provincia de Mendoza, una fuente local aún poco explorada. Foto: Conicet

Hoja de ruta del proyecto

Actualmente, el diseño del prototipo está en fase de validación y optimización mediante simulaciones de dinámica de fluido computacional (CFD), considerando las geometrías específicas de los canales mendocinos.

Las fases subsiguientes son concretas y apuntan a la industrialización:

Prototipo Funcional: Materialización del diseño para su ensayo en un canal de agua experimental .

Materialización del diseño para su . Escala Real: Búsqueda de financiamiento para la construcción de prototipos a escala real y validación en canales de riego reales en colaboración con instituciones académicas y agencias gubernamentales.

Búsqueda de financiamiento para la y validación en canales de riego reales en colaboración con instituciones académicas y agencias gubernamentales. Introducción al Mercado: En un horizonte de 3 a 5 años, el objetivo es introducir la tecnología mediante alianzas estratégicas con cooperativas agrícolas, gobiernos locales y entes energéticos.

image Por su proyecto sobre turbinas hidrocinéticas, Mauro Grioni ganó la Distinción Franco-Argentina en Innovación 2024 en la categoría Junior en su 8° edición. Foto: Conicet

Esta tecnología no solo promueve el abastecimiento local de fuentes renovables y una matriz energética más diversificada, sino que también puede dinamizar la industria con un nuevo producto de potencial producción local. El diseño de las THC presenta además un alto potencial de replicabilidad en otras regiones de Argentina y, a futuro, podría extenderse a corrientes marinas costeras.

Como parte de su distinción, Grioni recibió tres mil euros y un subsidio para una estadía de investigación en Francia. El ingeniero visitó referentes como el Centro de Investigación y de Ensayos de Maquinaria Hidráulica de Grenoble (CREMHyG) y el Instituto Pprime. Este intercambio, según Grioni, fue clave para obtener herramientas valiosas que permitirán mejorar el diseño y avanzar en la construcción del prototipo.