El gobierno libera fondos para calmar a las generadoras eléctricas

De esta manera, el Estado todavía debe la totalidad de diciembre y enero, mes que acaba de vencer este 12 de marzo. De todos modos, fuentes allegadas al secretario Eduardo Rodríguez Chirillo quitaron dramatismo de la situación y afirmaron que las empresas “están exagerando”, ya que “siempre hubo atrasos de Cammesa en todos los gobiernos”.

El monto de la deuda

La consultora Economía & Energía publicó las transferencias de subsidios durante el primer bimestre del año y constató que, mientras que en enero no registró ningún tipo de envíos, en febrero se mandaron 203 millones de dólares a Enarsa, 168 a Cammesa, 8 al Plan Gas y 5 a Yacyretá.

Así, el montón total del primer bimestre fue de 383 millones de dólares. Una cifra ínfima comparada con los 1.112 millones del 2023 o los 1.486 millones del 2022.

Hacia adelante, fuentes oficiales confirmaron a este medio que los atrasos se van a ir cancelando “poco a poco”, mientras se espera una resolución durante esta semana que obligue a las distribuidoras a cancelar sus compromisos con la propia Cammesa.

Las dudas por el retiro del Estado

Desde las generadoras hay mucha incertidumbre respecto a las nuevas reglas de juego que quiere imponer Chirillo donde la ausencia del Estado es considerada poco viable.

“Ellos quieren que Cammesa desaparezca y arreglemos todo entre privados. Pero si tengo que comprar el combustible a una petrolera local o extranjera, ellos no me van a tener paciencia con el pago. No me van a descargar el barco hasta que no ponga la plata. Y del otro lado, ¿cómo le exijo a la distribuidora que me pague? En la secretaría de Energía me dicen que si no pagan voy a poder cortarle el suministro. Eso es imposible. Nunca en todas mis décadas de trabajo vi que eso se pueda lograr. Antes, tenés mil amparos de la Justicia que te bloquean”, explicó una conocida empresa del sector.

En resumen, sostienen que habría una gran inseguridad jurídica para operar ya que, el corrimiento de Cammesa incrementa los riesgos. “Va a terminar subiendo el costo del sistema. Yo me tengo que cubrir de ese riesgo. Tenés muchísimas distribuidoras chicas y cooperativas que es muy probable que no te paguen”, aseguraron.