Sin embargo, últimamente ha habido algún éxito. Hace unos días apareció en el horizonte europeo una suerte de artilugio flotante parecido a una espina dorsal que también se ha mostrado prometedor.

Se trata del generador de energía de las olas Waveline Magnet, un singular dispositivo flotante diseñado por una startup con sede en Chipre y en el Reino Unido que promete aprovechar la energía de las olas y convertirla en electricidad.

Desde hace 10 años la empresa Sea Wave Energy Limited (SWEL) está trabajando en su tecnología para aprovechar los movimientos de las olas para generar electricidad. En este contexto, la compañía presentó el prototipo llamado Waveline Magnet, que consta de varias plataformas flotantes unidas entre sí para darle un aspecto de columna flotante.

El sistema modular y flexible está diseñado para que el generador de energía pueda seguir sin problemas el movimiento de las olas. Esto, según la empresa, permite al dispositivo controlar la cantidad de energía que se extrae de la ola de forma controlada y no disruptiva.

'Waveline Magnet' cuenta con pocos centímetros de grosor, pero parece ser bastante robusto. Esto se debe a que, en lugar de entrar en conflicto con la ola, el dispositivo se mueve con ella, por lo que debe ser capaz de soportar cualquier entorno acuático. Esta interacción con la superficie del agua "permite a SWEL regular la cantidad de energía que se extrae de la ola de forma controlada y sin interrupciones", según el equipo de I+D de la compañía.

Por otro lado, el dispositivo parece ser verde por donde se lo mire ya que puede fabricarse en su mayoría con plásticos reciclados que no requieren líneas de producción especializadas, lo que reduce el costo de su fabricación. El dispositivo no sólo puede fabricarse y desplegarse rápidamente, sino que sus costos de reparación y mantenimiento también son bajos.

A esta altura, la pregunta del millón es: ¿cuánta energía puede generar esta columna que flota en el mar? Según SWEL, en las condiciones adecuadas, un solo convertidor de energía de las olas puede generar electricidad con una potencia de hasta 100 MW de potencia.

This Spine Like Floating Device Can Convert Wave Power into Electricity