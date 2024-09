YPF saldrá a recomprar deuda

YPF destinará US$ 500 millones a recomprar Obligaciones Negociables que vencen entre 2025 y 2027. Se trata de las ON Clase XXXIX (el ticker es YCA6O), con vencimiento el 28 de julio de 2025 y que pagaba una tasa de 8,5%, que había sido emitida en 2015, y las Clase LIII, con vencimiento el 21 de julio de 2027 y un cupón del 6,95%, emitida en 2017.

Con esos fondos comprará solo una parte de estos bonos en circulación, ya que del primero hay emitidos US$ 1.130 millones y del segundo, US$ 809 millones.

Para concretar la operación, YPF hará una nueva colocación de deuda en la que la empresa espera conseguir mejores condiciones. Un de las nuevas ON vencerá en 2031, será a tasa fija, y con cupón semestral.

Según los términos de la recompra, YPF ofrecerá un premio a los que entren antes del 12 de septiembre. Por cada bono clase XXIX pagará US$ 1.012,50. Pasada esa fecha y hasta el 27 de septiembre que cierra la oferta, el pago bajará a US$ 962,50. Lo mismo sucederá con el bono Clase LIII: por el ingreso temprano se abonará US$ 971,50 y luego US$ 921,50.

Abanesi recompró gran parte de su deuda

Por otro lado, el Grupo Albanesi, el principal comercializador de gas de la Argentina, logró una aceptación del 81% en su oferta de canje de obligaciones negociables locales. “Esta adhesión representa un notable gesto de confianza por parte de los inversores”, destacó la compañía.

“Esta operación es sumamente relevante, ya que extiende los plazos de las obligaciones financieras en consonancia con la generación de flujo operativo, este último vinculado a contratos de largo plazo. De esta manera, la compañía ofrece un horizonte financiero más ordenado y robusto, y simplifica la estructura de deuda”, explicó Guillermo Brun, director Financiero del Grupo.

El proceso de canje se produce en un contexto de expansión y crecimiento de las operaciones, con inversiones cercanas a los U$S 600 millones, por medio de tres proyectos: