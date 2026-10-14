TotalEnergies inauguró Biosfera Neuquén, una muestra sobre el cuidado del agua

TotalEnergies y el Gobierno de Neuquén inauguraron la muestra Biosfera Neuquén , una propuesta artística y educativa que pone el foco en el cuidado del agua y la comprensión de los ecosistemas. La exposición reúne los trabajos realizados durante el año por docentes y estudiantes de 15 escuelas de la provincia, en el marco de una iniciativa impulsada por la compañía junto con organismos provinciales.

La apertura se realizó el martes 13 de octubre en el Centro de Convenciones Domuyo , con la participación de Sergio Mengoni , director general de Total Austral y Country Chair de TotalEnergies en Argentina; la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves ; la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz ; y la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Glenda Temi , entre otras autoridades.

"Impulsamos el Proyecto Biosfera Neuquén para contribuir desde TotalEnergies a poner en valor al mismo tiempo el recurso hídrico, el ambiente, la educación, el arte y la cultura del Neuquén desde una mirada integral del desarrollo sustentable", señaló Mengoni.

La iniciativa se desarrolló junto con los ministerios provinciales de Educación, Juventud, Deportes y Cultura, y Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, con la participación del artista e ingeniero Joaquín Fargas.

Cómo se desarrolló el proyecto Biosfera Neuquén

El proyecto buscó acercar a la comunidad educativa herramientas para comprender la importancia del agua y promover su cuidado a través de actividades que vinculan el arte, la ciencia y el ambiente.

Durante el año, docentes y estudiantes trabajaron con biosferas construidas a partir de materiales orgánicos y participaron en propuestas que incluyeron el análisis de la calidad del agua, los procesos de purificación y filtración, y el diseño de proyectos educativos con contenidos científicos y artísticos.

El recorrido inició en junio con jornadas de capacitación para 140 docentes, que contaron con puntaje oficial acreditado. Entre ese mes y agosto, las actividades se trasladaron a las 15 escuelas participantes. En agosto, los primeros resultados se presentaron en la Feria Provincial de Ciencias.

La exposición en el Domuyo funciona como cierre de ese trabajo y permite reunir las producciones realizadas por la comunidad educativa en una instalación abierta al público.

Además de la instalación de Joaquín Fargas, la muestra incluye obras de las artistas Carolina Kleine Samson, Maia Gattás Vargas y Valeria Conte Mac Donell. Sus propuestas incorporan distintas perspectivas sobre el agua, el ambiente y el territorio, a partir del cruce entre arte, ciencia y tecnología. Las obras fueron seleccionadas mediante una convocatoria y evaluadas por un jurado integrado por Claudia Borbolla, gerente de Gestión y Estrategia Social de Total Austral; Oriana Farizano, directora de Gestión Cultural de la Secretaría de Cultura de Neuquén; y Gonzalo Lagos, director ejecutivo de Meridiano.

La curaduría y el montaje estuvieron a cargo de la Secretaría de Cultura provincial, a través de la Dirección de Gestión Cultural, mientras que la producción general fue dirigida por Luis Madril, director de Producción y Eventos de ECyDENSE.

Hasta cuándo se puede visitar la muestra

La instalación permanecerá en el Centro de Convenciones Domuyo hasta el 15 de noviembre. Durante ese período, se prevén visitas educativas para las escuelas que participaron del proyecto y actividades especiales destinadas a niños y jóvenes.

Para TotalEnergies, la iniciativa forma parte de su estrategia de gestión social en Neuquén, orientada a trabajar con las comunidades locales mediante propuestas vinculadas con la educación, la cultura, la participación juvenil y el desarrollo sostenible.