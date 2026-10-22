GeoPark perforará de 12 a 14 pozos por año en Vaca Muerta y apunta a 20.000 barriles diarios

En Vaca Muerta , el primer año suele ser una prueba de fuego para cualquier recién llegado. Hay que conseguir equipos, resolver la logística de arena, encontrar dónde tratar y cómo sacar el crudo. Las compañías que llegan sin experiencia previa en no convencionales aprenden sobre la marcha, y en esa curva se juegan buena parte de sus planes futuros.

GeoPark acaba de cumplir ese primer año y ya tiene trazado el siguiente paso. “Vamos a perforar de 12 a 14 pozos por año en los próximos tres a cuatro años”, anticipó Ignacio Mazariegos , Country Manager de GeoPark en Argentina, en diálogo con +e.

El plan viene acompañado de inversiones por 1000 millones de dólares en los próximos cinco años. Según el ejecutivo, ese ritmo de actividad llevará la producción de GeoPark en la cuenca a 20.000 barriles de petróleo equivalente diarios hacia fines de 2028. Hoy, después de poner en marcha su primer pad, la empresa produce algo más de 5000.

La clave del salto es un equipo de perforación propio. “El que usamos para este pad era una ventana que nos prestó otra compañía. Ahora tenemos un equipo dedicado para nosotros”, explicó Mazariegos. Se trata de un rig de Helmerich & Payne (H&P), contratado por al menos tres años, que empezará a trabajar en diciembre.

Un año en Vaca Muerta

“El viernes pasado cumplimos un año de operación en Vaca Muerta. El 16 de octubre del año pasado estábamos recién poniendo un pie”, recordó. La compañía opera en Argentina desde 2002, pero nunca había trabajado en shale. “Como compañía, en no convencionales es la primera vez que perforamos y fracturamos”, admitió.

En ese período hicieron dos campañas de reactivación de pozos en la que instalaron seis equipos de bombeo y perforaron en marzo un pad de cinco pozos, que entró en producción en agosto. “Empezamos con 1400 barriles de petróleo equivalente diarios, con lo cual multiplicamos por tres veces y media nuestra producción en el transcurso de este año”, precisó.

Además, tendieron un ducto de conexión a una planta de terceros, mejoraron la batería de Loma Jarillosa Este y aplicaron al RIGI en mayo. “Hemos hecho mucho”, resumió Mazariegos, que tiene la Unidad de Negocios de GeoPark en Argentina a su cargo. Cuando se le preguntó si duerme, respondió entre risas: “Un poquito, dos, tres horitas”.

Pads a medida y ramas de 3000 metros

Hoy la empresa tiene unos 12.000 acres entre Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste. Son bloques de formas irregulares, y eso condiciona el diseño. “No todos los pads tienen la misma longitud. Estamos hablando de pozos que van desde 2200 hasta un poco más de 3000 metros de rama lateral”, detalló.

Para 2027, el esquema tentativo son dos pads de cinco pozos y uno de cuatro, aunque probablemente se fracturen algunos menos de los perforados. “Son áreas que no son perfectamente cuadradas, entonces tenés que acomodar los pads para que te vayan quedando bien”, explicó sobre el diseño de pozos, que todavía están ajustando.

Los pozos aterrizan en La Cocina y el Orgánico, en la sección inferior de la formación. Mazariegos aclaró que no se trata de un área virgen. “Está desriskeada porque hay muchos pozos alrededor”, señaló. Por eso la apuesta ahora es replicar el crecimiento del primer pad con nuevas locaciones, sin cambiar la receta.

Arena, planta propia y exportaciones

En el primer pad usaron más arena local proveniente de las canteras de Río Negro. Sobre el debate en torno a su resistencia y su efecto en la vida útil de los pozos, el ejecutivo fue cauto: “Son distintas posiciones. Nosotros estamos recién empezando”, dijo, y aseguró que la fórmula todavía se está diseñando.

El set de fractura también llegó por una ventana de otra operadora, y la compañía ya busca nuevos turnos para los pads que vienen, en una cuenca donde esos equipos son de los más disputados. En paralelo, construirá una planta de tratamiento propia con capacidad para procesar 20.000 barriles, que estaría lista hacia fines del año próximo.

Esa planta, que acompañará el ritmo de 12 a 14 pozos por año, abrirá otra etapa. “La idea es empezar a exportar crudo por cuenta propia”, anticipó Mazariegos. Hasta ahora, la empresa depende de un acuerdo con Pan American Energy para el tratamiento y el acceso a la terminal de Puerto Rosales y Punta Colorada, según informó en sus reportes trimestrales.

GeoPark acelera en Loma Jarillosa Este.

Corralera Noreste, el próximo frente

El otro movimiento es hacia el norte. GeoPark ganó el bloque Corralera Noreste en la última ronda de GyP, la empresa provincial neuquina. Son unos 26.900 acres brutos, cerca de Rincón de los Sauces, por los que pagará un bono de acceso de 60,5 millones de dólares y con compromisos totales por unos 95 millones de dólares.

Con esa adjudicación, la compañía prácticamente triplica su acreaje en la Cuenca Neuquina. El compromiso inicial incluye perforar y fracturar dos pozos horizontales en los primeros cuatro años. “Vamos a movernos hacia el norte para explorar el área de Corralera Noreste, que es la que ganamos ahora”, completó Mazariegos.