GeoPark triplica su presencia en Vaca Muerta con el bloque Corralera Noreste

Corralera Noreste, en el norte de Vaca Muerta, suma unos 26.900 acres gross a la cartera de GeoPark.

GeoPark anunció que le adjudicaron el Bloque Corralera Noreste en la Cuenca Neuquina, con lo que amplía su posición en Vaca Muerta y refuerza su plataforma de crecimiento de largo plazo en Argentina. La compañía informó la novedad desde Bogotá.

El bloque se adjudicó en la Ronda 1/2026 , una licitación pública convocada por Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) , la empresa de energía de la Provincia del Neuquén, en el marco del Plan Exploratorio Neuquén . Según el comunicado de GeoPark, se trató de la mayor oferta de áreas en Vaca Muerta en casi una década: se ofrecieron 15 bloques y se recibieron 20 ofertas de 10 compañías. La propuesta de GeoPark obtuvo el puntaje más alto según la fórmula de adjudicación.

GeoPark y GyP suscribirán el acuerdo de asociación (joint venture), que deberá recibir la aprobación del Poder Ejecutivo de la Provincia del Neuquén, de acuerdo con los términos de la ronda.

Ubicación estratégica

Corralera NE se encuentra en el hub norte de Vaca Muerta, cerca de Rincón de los Sauces, un área emergente de desarrollo con creciente actividad no convencional e infraestructura existente disponible. La adjudicación da acceso a unos 26.900 acres gross, de los cuales unos 24.200 acres son netos para GeoPark.

El costo comprometido total, que incluye el bono de ingreso, ronda los US$95 millones, o unos US$3.900 por acre neto.

Para la compañía, el bloque es una extensión natural de su estrategia en el país y complementa sus activos actuales Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste. Además, GeoPark señaló que las operaciones de otras compañías en la zona, que hoy producen cerca de 80.000 barriles de petróleo por día, aportan análogos técnicos relevantes y respaldan el potencial de múltiples zonas de navegación (landing zones) productivas.

Los términos de la oferta ganadora

GeoPark pagará a la Provincia del Neuquén un bono de acceso único de US$60,5 millones. Además, se comprometió a un programa de trabajo que prevé la perforación y fractura de 2 pozos horizontales, cada uno con 2.000 metros de rama horizontal y 30 etapas de fractura, que se ejecutarán durante el período exploratorio inicial de cuatro años.

La estructura societaria queda así: GeoPark: 90% de participación (WI) y operador del bloque; GyP: 10% restante, con carry total a GeoPark, recuperable con hasta el 80% de la participación de GyP en la producción futura.

El bloque se ubica cerca de Rincón de los Sauces, un área con creciente actividad no convencional.

Según los términos del proceso licitatorio y del acuerdo de asociación, el bloque tiene una regalía del 12%. Contempla un primer período exploratorio de cuatro años y un segundo período opcional de otros cuatro. Tras declararse un descubrimiento comercial y cumplirse los requisitos aplicables, se otorgará una concesión de explotación no convencional por 35 años.

GeoPark prevé financiar el bono inicial y los compromisos posteriores con caja disponible y fuentes de liquidez comprometidas, sin cambios en sus prioridades de asignación de capital.

Potencial de recursos y producción

Según la evaluación técnica actual de la compañía, Corralera NE ofrece: Unos 200 MMboe de potencial gross de recursos unrisked, con base en 2 zonas de navegación, y potencial adicional en otras 2 zonas; y una producción gross pico potencial de 40.000-50.000 boepd, con base en 2 zonas de navegación.

GeoPark aclaró que ambas cifras están sujetas a un desriskeo, una delimitación y un desarrollo exitosos, y al desempeño técnico.

Un desarrollo por fases

La compañía planea avanzar con un programa por fases de desriskeo y delimitación antes de comprometer capital material de desarrollo. La etapa inicial comprende los dos pozos horizontales, seguidos de un período de prueba extendido para establecer la productividad de los pozos y la calidad del recurso. Toda inversión posterior dependerá de los resultados técnicos, la viabilidad económica del proyecto y los criterios de asignación de capital de GeoPark.

El CEO de la compañía, Felipe Bayon, remarcó ese enfoque: “Vamos a abordarlo con la misma disciplina de capital que aplicamos en todo nuestro portafolio: empezaremos por resolver las principales incertidumbres del subsuelo con un programa de delimitación focalizado”. Y agregó que este esquema les da “exposición a un potencial significativo, al tiempo que conservamos nuestra flexibilidad financiera y protegemos los retornos de largo plazo”.

Bayon también agradeció a GyP y a la Provincia del Neuquén por la conducción del proceso. GeoPark ampliará la información sobre el bloque y sus actividades de delimitación cuando se firme el acuerdo de asociación y se complete la aprobación provincial.