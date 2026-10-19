Galicia fortalece su acompañamiento a la industria energética en Argentina Oil & Gas Patagonia 2026

Galicia participará de una nueva edición de Argentina Oil & Gas Patagonia , uno de los principales espacios de encuentro de la industria de los hidrocarburos de la región, que tendrá lugar del 19 al 22 de octubre en el Espacio DUAM de la ciudad de Neuquén. La exposición reunirá a empresas, operadoras, proveedores y profesionales vinculados con toda la cadena de valor del petróleo y el gas.

La participación de Galicia se enmarca en su estrategia de acompañamiento a los sectores productivos clave para el desarrollo del país, con el objetivo de consolidarse como socio financiero estratégico de la industria energética.

A partir de una atención especializada y de una propuesta integral, Galicia acompaña a empresas locales e internacionales, grandes productores y proveedores del sector, desarrollando soluciones que responden a las distintas etapas y necesidades del negocio energético. Este enfoque busca fortalecer el crecimiento de toda la cadena de valor y contribuir al desarrollo sostenible de una actividad central para la economía argentina.

Galicia presente en Argentina Oil & Gas Patagonia 2026

Una propuesta integral para la industria

Galicia cuenta con capacidades para acompañar las necesidades operativas y los nuevos proyectos de inversión del sector, combinando distintas alternativas:

Financiamiento de corto y largo plazo , para capital de trabajo, proyectos de inversión y adquisición de equipamiento.

, para capital de trabajo, proyectos de inversión y adquisición de equipamiento. Garantías y líneas comprometidas , adaptadas a las necesidades de las empresas.

, adaptadas a las necesidades de las empresas. Financiamiento estructurado y acceso al mercado de capitales .

. Soluciones sobre flujos y activos , incluyendo descuento de flujos futuros y financiamiento a proveedores.

, incluyendo descuento de flujos futuros y financiamiento a proveedores. Comercio exterior , para acompañar importaciones, exportaciones y operaciones entre compañías.

, para acompañar importaciones, exportaciones y operaciones entre compañías. Gestión de cobros, pagos y liquidez , junto con alternativas de inversión y coberturas.

, junto con alternativas de inversión y coberturas. Soluciones asociadas al RIGI , con atención dedicada para proyectos alcanzados por el régimen.

, con atención dedicada para proyectos alcanzados por el régimen. Herramientas digitales, orientadas a simplificar la gestión financiera y fortalecer la integración de la cadena de valor.

Esta propuesta se complementa con las soluciones de Grupo Galicia, que permiten brindar un acompañamiento integral a las compañías y sus colaboradores, incluyendo seguros, payroll y otros servicios corporativos.

Cercanía, conocimiento y visión de largo plazo

La presencia de Galicia en Argentina Oil & Gas Patagonia representa una nueva oportunidad para profundizar el vínculo con los referentes de la industria, conocer sus desafíos y generar conversaciones que permitan desarrollar soluciones específicas para cada proyecto.

La estrategia de Galicia contempla una cobertura de toda la cadena de valor, presencia en los principales polos energéticos y mineros del país y una capacidad financiera orientada a acompañar necesidades de Opex, Capex, garantías, operaciones de M&A y financiamiento estructurado.