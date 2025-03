Argentina en la oscuridad: la crisis eléctrica entre deudas, tarifas y falta de inversión

El verano ha dejado al descubierto la fragilidad del servicio eléctrico en los principales conglomerados urbanos de Argentina. Los cortes de luz, que se han vuelto una constante en los últimos años, no son solo un inconveniente estacional, sino el reflejo de una problemática estructural que lleva décadas sin resolverse. En este contexto, Antonio de Ángelo, secretario general del Sindicato de Empleados de Luz y Fuerza de Neuquén y referente de la Federación de Sindicatos de Luz y Fuerza de la República Argentina, levantó una bandera de alerta por el nivel de inversiones y su impacto en la calidad del servicio.

En diálogo con Al final de todo (LU5), explicó que la crisis del servicio eléctrico no es un problema nuevo, sino el resultado de décadas de políticas energéticas inconsistentes y falta de inversión . "El Estado ha dejado de enfrentar posiciones que realmente se pueden hacer a estos servicios", afirmó, subrayando que la luz y el gas son elementos fundamentales para la vida cotidiana de los ciudadanos. Sin embargo, la falta de una política clara ha llevado a un escenario donde la inversión en el sector es "muy preocupante" para el futuro del país.

Muy preocupante

El dirigente sindical destacó que, ante una posible reactivación económica, Argentina no cuenta con la energía suficiente para afrontarla debido a la falta de inversión en centrales eléctricas. "No hay inversión en el sistema eléctrico del país, y eso es alarmante", advirtió.

Además, señaló que la situación tarifaria es un factor clave: "Si no hay tarifa, no hay calidad de servicio, no hay inversión". En este sentido, De Ángelo criticó la falta de una política coherente en materia de tarifas, que permita equilibrar el costo para los usuarios con la necesidad de mantener y mejorar el servicio.

image.png Las llamas provocaron graves daños en la infraestructura eléctrica de El Bolsón. Foto: gobierno de Río Negro.

La situación es particularmente grave en algunas provincias. De Ángelo mencionó que en Córdoba y Rosario, la única solución que se plantea es la privatización o la transformación en sociedades anónimas, lo que podría agravar la crisis.

Asimismo, cooperativas como las de Olavarría y Azul (Buenos Aires) están al borde de la quiebra, incapaces de afrontar sus deudas con Cammesa. "Van a quedar gente en la calle", lamentó, refiriéndose a los trabajadores que podrían perder sus empleos si no se encuentra una solución.

Panorama local

Según De Ángelo, no todo el panorama es sombrío. Destacó que en Río Negro y Neuquén, la situación es relativamente mejor. "No tenemos inconvenientes de cortes en ninguna parte de la provincia", aseguró, atribuyendo este logro a una buena administración por parte de las cooperativas locales, como CALF, en Neuquén, y EdERSA, en Río Negro.

El sindicalista opinó que han logrado arreglar sus deudas con Cammesa y mantener un servicio estable, aunque reconoció que aún falta inversión para alcanzar un nivel óptimo.

En cuanto a las inversiones, el sindicalista explicó que tanto en Río Negro como en Neuquén se están realizando esfuerzos para mantener las líneas y mejorar la infraestructura, aunque admitió que "no es tal cual uno quisiera".

En particular, mencionó que EdERSA ha solicitado una actualización tarifaria para financiar las inversiones necesarias, especialmente en localidades como El Bolsón, donde se han perdido kilómetros de líneas y transformadores a partir de los incendios.