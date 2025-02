El escándalo cripto llega a Vaca Muerta: se desploman las energéticas argentinas en Wall Street

El escándalo cripto que involucró al presidente Javier Milei empezó a impactar fuerte en Vaca Muerta y las empresas energéticas argentinas . Luego de un lunes negro con fuertes caídas en la bolsa local, ahora le tocó el turno a las cotizaciones en Wall Street que el día de ayer no operó por el feriado estadounidense.

"El motivo es 100% impacto politico porque el precio del barril no tuvo grandes cambios. De todos modos, el Oil & Gas se ha mostrado resiliente a los golpes politicos y economicos habida cuenta del poderio economico de los participantes", manifestó en analista de mercados Francisco Uriburu.

"En la rueda de hoy se verá el impacto sobre futuras inversiones en uno de los sectores mas favorecidos de la economia nacional. En largo plazo, hubo recompensas para los accionistas en este importante sector", agregó Uriburu.

El gran interrogante del mercado es qué efecto puede tener este escándalo en la gobernabilidad del Poder Ejecutivo y en las próximas elecciones legislativas de octubre.

A su vez, la economía está en un momento de gran nerviosismo porque no se cierra el acuerdo con el FMI y no se acelera la liquidación de dolares del campo. Con lo cual, un eventual cimbronazo del tipo de cambio sería muy preocupante para las energéticas, en particular, aquellas de servicios regulados que saben que difícilmente esa suba se traslade a tarifa.

Un revuelo cripto

En medio de un revuelo político con una catarata de denuncias judiciales, la oposición anunció la presentación de un pedido de juicio político contra el mandatario, que aplicó un abrupto ajuste tras asumir hace más de un año para estabilizar la tercera economía de Latinoamérica.

Los mercados retomaban la dinámica habitual de liquidez tras un feriado estadounidense el lunes que contuvo de cierta manera el derrumbe de acciones y bonos domésticos, ante un riesgo país que pasaba a ceder 25 unidades hasta los 699 puntos básicos.

"El escándalo de (la criptomoneda) $LIBRA sacudió al mundo y generó mucho revuelo", sintetizó el analista financiero Miguel Boggiano.

El índice líder S&P Merval de la bolsa porteña se recuperaba un 1,52% con los primeros negocios, atado a la volatilidad de los ADRs argentinos en Nueva York, luego de derrumbarse un 5,58% en la víspera.

La deuda soberana extrabursátil mostraba una preapertura debilitada por ofertas encabezadas entre títulos dolarizados y pegados al derrape del riesgo país que elabora el JP.Morgan.

La Justicia argentina investigará como presunta estafa el escándalo conocido como 'criptogate', frente a lo Milei se defendió en declaraciones televisivas.