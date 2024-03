Transener advirtió que si no se pagan las tarifas que corresponden no podrá pagar salarios

Transener detalló al mercado que tiene un panorama complicado si no se abonan las tarifas que corresponden.

El déficit cero que tiene como meta el Gobierno nacional ya presenta sus complicaciones. Las empresas vienen reclamando que la falta del pago pone en jaque su funcionamiento y piden que la Casa Rosada trate de cambiar su estrategia para no tener complicaciones.

Ahora, una empresa Transener informó al mercado que si el Estado no abona las tarifas que corresponden no podrá pagar los salarios. El dato que sobresale es que el accionista del 45% de la compañía es el Ejecutivo.

En un comunicado que lleva la firma de José Santiago Refort, responsable de Relaciones con el Mercado de la principal transportadora de energía del país, sostuvo que la reunión del comité ejecutivo de Cammesa no se “obtuvieron certezas” sobre los futuros pagos de los subsidios.

“La falta de recursos en Cammesa para atender los compromisos habituales es consecuencia de la demora en los pagos por parte de los distribuidores -que a la fecha han cancelado solamente el 49% de lo adeudado, conjuntamente con la falta de los necesarios aportes del Tesoro Nacional para cubrir los subsidios otorgados”, afirmaron desde Transener.

“A la fecha están pendientes de pago el 50% de la factura de los servicios prestados en noviembre y el total de la de diciembre 2023, por un total de $ 11.900 millones más intereses, estando próxima a vencer la factura de enero 2024, y sin certeza respecto a los futuros pagos”, describieron.

Transener tendido electrico electricidad energía.jpg

“Teniendo en consideración que el 95% de los recursos financieros de Transener S.A. provienen del pago de CAMMESA, este incumplimiento se traduce en el desfinanciamiento de la Sociedad”, afirmaron.

“Cabe destacar que, si bien desde el punto de vista económico las necesidades de Transener del año se encuentran razonablemente cubiertas y con cierta previsibilidad respecto a los ingresos futuros, producto de la vigencia de la Resolución ENRE Nº 104/24 que ha aprobado el incremento tarifario para la Sociedad desde febrero 2024, es indispensable el cumplimiento por parte de CAMMESA del pago en término, de lo contrario obliga a la sociedad a mantener los egresos reducidos a un mínimo operativo que solo es aceptable en un muy corto plazo; de mantenerse tendrá impacto en la normal capacidad de atención del Sistema de Transporte, con el consecuente riesgo operativo”, subrayaron.

Pese a esta situación, desde Transener manifestaron que las autoridades de ENRE, Cammesa y Secretaría de Energía de la Nación no se obtuvieron respuestas y advirtieron que si el panorama no cambia no se podrán abonar los salarios en tiempo y forma.

Un panorama similar vive la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal SA (TRANSBA).

Asimismo, desde Transener adelantaron que analizan “los reclamos administrativos y judiciales que correspondan a efectos de perseguir el cobro de las mencionadas acreencias”.

“Es importante mencionar que la situación crítica a la que se ve expuesta la Sociedad corresponde a menos del 2% del total de los costos del MEM que administra Cammesa, o sea unos 20 millones de dólares mensuales y representa aproximadamente 150 pesos en la factura de un cliente residencial”, destacaron.