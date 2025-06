Se reducen las inversiones en Oil & Gas: ¿Qué pasa con Vaca Muerta?

Según el informe, el grueso de dicha disminución (546 millones de dólares) corresponde a menores inversiones en perforación de pozos, concepto que explica más del 60% de las inversiones hidrocarburíferas.

No obstante, como parte del plan 4x4 de YPF para focalizarse en Vaca Muerta, las inversiones en el no convencional van en contra de esta tendencia y subirían de 9.100 millones a 9.400 millones. Eso sí, a una tasa de crecimiento menor que en el 2024 (4% vs 14%).

Las inversiones

Dentro de Vaca Muerta, YPF lidera este ranking con 4.147 millones en inversiones no convencionales upstream, le sigue Vista con 1.177 millones, Pluspetrol (712 millones), PAE (690 millones), Shell (629), Pampa (551), Tecpetrol (425), Chevron (374) y Total (352).

Los bloques que más inversión recibirían son Bajada del Palo (1.060 millones), La Amarga Chica (954), Loma La Lata – Sierra Barrosa (857), Bandurria Sur (750), Loma Campana (704) y La Calera (678).

Por su parte, las inversiones destinadas a perforación y reparación de pozos de petróleo alcanzaron los 6.031 MUSD en el último año, un 30% más que en el año previo. En cambio, se registró una disminución de las inversiones destinadas a gas natural, las que disminuyeron un 30% con respecto a 2023.

Para el corriente año las inversiones en pozos petroleros se mantendrían relativamente en línea con lo verificado en 2024 (+2%), mientras que seguirían reduciéndose aquellas destinadas a los pozos de gas natural (-24%).

Finalmente, el offshore seguiría la misma tendencia al pasar de 790 millones en 2024 (casi el doble que en 2023) a sólo 238 millones en este 2025 (menos que hace dos años).

A nivel país, las inversiones hidrocarburíferas representaron el 12,8% del total en 2024 y llegan al 28% sino se considera las inversiones en construcción.