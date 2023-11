Petroleros lograron un nuevo aumento del 13,1%

La suma será pagada como una suma no remunerativa conjuntamente con los haberes de noviembre y diciembre. Este aumento se calculará sobre los conceptos remunerativos y no remunerativos convencionales y no convencionales, normales y habituales, viandas y ayuda alimentaria; debiendo ser excluidos los conceptos cuya naturaleza está sujeta a bonos de facturación, adicional o ayuda vivienda, asignación o ayuda vehículo. Estos conceptos se ajustarán conforme a las practicas habituales de cada compañías y a las particularidades de cada contrato.