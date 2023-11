Los comerciantes en alerta por la deuda que acumuló CALF con Cammesa

“Me he enterado de todo por la prensa y me han llamado comerciantes preocupados por este tema. De acuerdo a la información que hemos recabado, se refiere a una deuda que tiene CALF con Cammesa por la no actualización de tarifas, según dicen, de enero de 2019 a abril de 2021”, dijo Daniel González, presidente de la Asociación del Comercio, Industria, Producción y afines de Neuquén (ACIPAN).

En diálogo con Realidad Económica (LU5), agregó: “Pretenden que paguen los usuarios residenciales durante 8 años 2.000 pesos por mes, actualizable; las pymes y los comercios, entre 6.000 y 14.000; y los grandes consumidores, 120.000 pesos por mes. Es una barbaridad”.

“Es como si dijeran: ‘Debo tanto, tengo tantos usuarios, lo divido y listo’. Nadie piensa en la situación que pasan los comercios, los asalariados… se está dando una disminución en el poder adquisitivo importante y se viven momentos muy duros en el país. Esto es un mazazo”, aseguró.

Por otro lado, González anticipó: “Hasta ahora, hemos tenido buen diálogo con la cooperativa, acabo de pedir una reunión para que nos expliquen cómo es, porque me enteré todo por la prensa. Vamos a ver qué nos plantean, no hay posibilidad en ninguno de los estratos de hacer frente a esto”.

“El Concejo Deliberante nunca nos ha convocado. Tienen que tener contacto con la realidad, los políticos deben responder a los distintos estamentos de la sociedad, eso es lo que corresponde, no se puede contar el diálogo con la ciudadanía”, concluyó.

La deuda de CALF con Cammesa no es nueva, comenzó allá por 2019, cuando no se actualizaron las tarifas de acuerdo a los aumentos del costo de la energía de Cammesa.

Este desajuste se abordó en mayo de 2021 cuando CALF y la municipalidad de Neuquén acordaron el nuevo contrato de concesión. Entonces, CALF comenzó a pagar las boletas de energía a Cammesa en tiempo y forma. En agosto de ese año, se firmó un acuerdo de regularización de deudas con la secretaría de Energía de la Nación, que se cayó con la renuncia del secretario de Energía Darío Martínez.

Una vez más, la deuda no se saldaba y, en enero de 2023, se llegó a un nuevo acuerdo entre Nación, CALF y la ciudad. Si el Deliberante lo convalida, los asociados tendrán 8 años para pagar una deuda que se acordó en más de 4 000 millones (4.076.914.640 pesos), con una cuota final, actualizable cada 6 meses, de 174.4 millones de pesos.