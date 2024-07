La quita de subsidios en tiempo de descuento

La quita de subsidios sigue en marcha , pero aún no se aplica en forma masiva y hay tiempo hasta el 31 de julio para anotarse en el RASE (Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía) y mantener las ayudas del Estado.

“Esto empezó con la segmentación famosa del gobierno anterior que creó las categorías N1, N2 y N3. A la N1 -de mayores ingresos- desde el mes de enero se le retiró la totalidad del subsidio y quedaron las otras dos categorías con importantes subsidios al valor de la energía”, agregó en diálogo con Al final de todo (LU5).

El consejo de CALF

Mayorga enfatizó que “en esta segunda etapa hay una noticia, que es la más importante y es que el registro a los subsidios se acaba el 31 de julio. Esto quiere decir que quienes no hayan solicitado el subsidio, lo van a poder hacer hasta el 31 de julio y después no van a poder ingresar a solicitarlo”.

Y agregó que “nuestra campaña está orientada a todos aquellos que aún no se han inscrito y que pueden hacerlo. Es importante que lo hagan porque este mes porque ya se va a ver reflejado un importante aumento quitan su nivel de subsidio”.

Asimismo, aseguró que “lo más importante es que el 31 de julio es la fecha en que vence la posibilidad de inscribirse y los que ya están inscriptos no necesitan hacer nada, no tienen que reescribirse, no tienen que hacer absolutamente nada”.

A la hora de ver de cuánto será el aumento de la tarifa, el ejecutivo aseguró: “Estamos en un valor prácticamente de prácticamente cuatro veces para el sector N1 con respecto a lo que paga la N2 en su factura como valor de la energía. Si desaparecieran totalmente los subsidios, tendrían un importante aumento, pero mientras tanto ya sabemos que hasta noviembre van a poder tener ese beneficio de ahorrar la tarifa en forma subsidiada”.

Puntos a tener en cuenta

En este punto, una pregunta clave es: ¿Cómo saben los usuarios si están abarcados por los subsidios?

Según el ejecutivo de CALF, “con solo poner ‘inscripción RASE’, automáticamente le va a direccionar a la página de la Secretaría de Energía. Ahí van a poder inscribirse, modificar su actual inscripción o darse de baja y completar la declaración jurada”.

“¿Qué necesita tener a mano? En principio, una factura de energía eléctrica. En el caso de CALF, se debe tener el código que figura en la parte inferior derecha de la factura. Los que a la vez soliciten el subsidio del gas, tienen la posibilidad de hacerlo con la factura de gas donde está el número de usuario de la empresa y el número de medidor”, agregó.

La novedad

Por otro lado, aseguró que la otra novedad en esta etapa es que “han establecido que durante los meses de junio, julio y agosto haya un subsidio para los usuarios de la energía eléctrica que no poseen red de gas natural en frente de su domicilio”.

“En estos casos le otorga a los de la categoría N2 700 kw por mes y a los de la categoría N3 500 kw. Recordemos que dentro de esta misma resolución se achicaron en la cantidad de kws subsidiados en el caso de la N2 se redujo de 400 a 350 y en la N3 de 400 a 250”, dijo.

En el aire de LU5, Mayorga dijo que “los subsidios sólo se mantienen en los consumos domiciliarios particulares, las personas electrodependientes tienen 100% de la energía subsidiada. Para los sectores económicos electrodependientes, como los frigoríficos, nunca se aplicó el subsidio. Por la forma en que se les ha ido aumentando el precio a todos los grandes usuarios y a los medianos usuarios, entendemos que eso está fuera de cualquier consideración”.

¿Cuántos son los usuarios que estiman que están en condiciones de acogerse a este beneficio? Si bien no hay datos certeros, el ejecutivo afirmó que “nos hemos ya encargado de ratificar a más o menos 1.400 usuarios, que la Municipalidad nos informó que no están dentro de las redes de gas natural y nosotros no los tenemos en inscriptos en el RASE. A esa gente que ya sabemos que podrían estar, les estamos enviando una comunicación”.