La falta de insumos puede terminar en despidos

La situación no es nueva . El pedido se viene dando desde principio de año, pero solo se obtuvieron parches para maquillar el panorama. La falta de insumos críticos en Vaca Muerta se agudiza con el paso de los días y el Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa advirtió que se pueden avanzar en suspensiones y despidos.

En diálogo con LU5, el dirigente gremial cuestionó que “siempre se corte por el hilo más que son los trabajadores” y exigió respuestas del Gobierno nacional. “Hoy vemos que las empresas no tienen insumos, prácticamente lo viene manifestando CEOPE (Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales) desde hace bastante tiempo. Inclusive ha pedido reuniones a nivel nacional con el ministro de Economía, con todo el mundo y no tiene respuesta ”, afirmó.

La perspectiva preocupa en el gremio de petroleros privados porque hay trabajadores que solo cumplen ocho horas en las bases. “Una empresa de dos equipos tienen que hacer una ronda y esa gente va a base con todo lo que significa el perjuicio económico que tienen”, describió.

Tanto las pymes como la CEOPE vienen advirtiendo sobre las trabas a las importaciones por lo que Rucci sostuvo que si este problema no encuentra una solución rápida se ponen en riesgo muchos puestos laborales.

En este sentido, los gremios petroleros esperan gestionar una reunión con Sergio Massa en los próximos días. “Estamos en estado de alerta y vamos a ver si podemos generar alguna reunión con el Ministerio de Economía, porque nosotros no podemos entender que esté pasando esto y que afecte no solo a la economía del país, sino a tantos trabajadores. Así que entendemos que tiene que haber una solución, posiblemente haya algo que explicarle y se lo explicaremos desde el lado de los trabajadores, la otra parte le corresponde hacerla a las Cámaras y a los empresarios, pero a nosotros realmente no va a causar un grave problema con muchísimos trabajadores”, consideró.

“Yo no puedo entender cómo un activo tan importante como es la actividad petrolera tenga este tipo de complicaciones que no solamente perjudican en lo económico a un país que está aportando al desarrollo de Vaca Muerta, sino también a los trabajadores”, agregó.

“Estamos preocupados y en alerta. Queremos una solución inmediata a esta situación, porque es inentendible que el activo que está sacando adelante al país se encuentre frenado porque desde Aduana no se permita el ingreso de materiales, de insumos, de absolutamente nada”, cuestionó.