Efecto Vaca Muerta: la balanza energética mejoró en US$ 4.092 millones

La balanza de dólares del sector energético fue positiva por US$ 2.933 millones entre enero y julio de este año y, por tanto, mejoró respecto al año pasado en US$ 4.092 millones , gracias al desarrollo de los recursos de petróleo y gas de Vaca Muerta .

El informe del economista Nadin Argañaraz precisó que “al descomponer la variación de la balanza de dólares de la energía, se tiene que el efecto precio generó una suba de US$ 568 millones y el efecto cantidades una suba de US$ 3.524 millones”.

Añadió que “en el parcial, el principal aporte de dólares vino por el lado del ahorro generado por las menores importaciones. Por el menor precio de la energía importada se ahorraron US$ 587 millones y por la menor cantidad de energía importada el ahorro fue de US$ 2.247 millones. La suma da la cifra da US$ 2.834 millones”.

Pluspetrol Gasoducto exportación gas.jpg Por las obras en los gasoductos, se comenzó a dar vuelta la balanza energética.

En materia de exportaciones, las mayores cantidades exportadas compensaron el menor precio, siendo positivo el efecto sobre la balanza de dólares en US$ 1.258 millones. Este desempeño ayudó a atenuar el impacto negativo sobre las reservas internacionales. Así es que al sumar el ahorro con el superávit, en los primeros siete meses del año, la mejora de la balanza energética fue de 4.092 millones de dólares con respecto al mismo periodo de 2023.

Vaca Muerta, la fábrica de dólares

Vaca Muerta es una fuente de dólares frescos para las raquíticas reservas del Banco Central de la República Argentina, en medio de las desesperadas maniobras del ministro de Economía, Luis Caputo, para contener la brecha cambiaria y hacer frente a los pagos de la deuda externa.

Gracias al crecimiento de la producción neuquina, este año las exportaciones de petróleo son las más altas en dos décadas y las importaciones son las más bajas desde 2009. Se espera que 2024 cierre con una balanza comercial energética positiva de USD 5.000 millones.

El pronóstico para 2024-2025

Desde una perspectiva de largo plazo, un informe elaborado por le consultora Economía & Energía, observa que las ventas al exterior de petróleo continuarán la senda de crecimiento. En 2024 se ubicarían USD 1.600 millones por encima del año pasado, mientras que en 2025 crecerían en otros USD 1.100 millones.

vaca muerta producción de shale oil.jpg En el corto plazo habrá mayores saldos exportables de petróleo de Vaca Muerta.

La consultora pronostica que habrá mayores saldos exportables de crudo de Vaca Muerta por las obras de ampliación de la capacidad de transporte que hay en marcha, como la duplicación del sistema de Oldelval. En base a ello, se asume que durante 2024 las exportaciones de crudo promediarían los 183 kbbl/d, mientras que para el próximo año se contemplan exportaciones por 236 kbbl/d.

El mercado del gas

Mientras que las exportaciones de gas natural se reducirían este año, producto de la caída de los precios. Se estima que los envíos al exterior, fundamentalmente a Chile, promediarían los 8 MMm3/d.

A su vez, que las compras energéticas totales del país mantendrían su tendencia decreciente en el próximo año, producto del menor requerimiento de líquidos y gas natural ante el aumento en la capacidad de evacuación desde la cuenca neuquina.

Durante todo 2024, Economía & Energía prevé que las importaciones de gas natural y GNL tendrán una contracción superior a los USD 1.300 millones respecto a 2023, producto de la disminución de las cantidades y de los precios. Sin embargo, en 2025 el aumento previsto de los precios internacionales determinaría un mayor monto de importaciones de GNL, a pesar de la disminución de los volúmenes.

GNL escobar regasificadora buques _ 4.jpg Las importaciones de gas natural y GNL tendrán una contracción superior a los USD 1.300 millones respecto a 2023.

Por otro lado, las importaciones de gasoil se reducirían en más de USD 1.000 millones durante 2024, proceso que se explica centralmente por la disminución de los volúmenes. Esta tendencia se reforzaría el próximo año, producto del menor requerimiento de combustibles líquidos para usinas térmicas, en un contexto de mayor disponibilidad de gas natural local.

Un superávit energético de USD 5.000 millones

Para todo 2024 se espera que el superávit comercial del sector energético supere los USD 5.000 millones, lo que significará un claro quiebre con respecto a la trayectoria que exhibió la balanza energética a lo largo de la última década y media.

Ello se alcanzaría gracias a un incremento de las exportaciones superior a los USD 1.700 millones y a una disminución de las importaciones de casi 3.300 millones con relación a lo verificado en el año 2023.

En 2025 se espera que la balanza comercial energética continúe exhibiendo una mejora y se alcance un superávit superior a los 7.300 millones, como consecuencia del incremento en las exportaciones, fundamentalmente de crudo, y los menores requerimientos de importación.