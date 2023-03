"No hay cuello de botella, lo que falta son ganas de invertir"

En diálogo con +e, Guiscardo explicó de los 600 mil HP que hay en Vaca Muerta, Mar del Plata ha construido 200 mil HP y en lo que va del año ha construido 70 mil HP. “ Si Vaca Muerta requiera otros 200 mil HP lo podemos hacer en un año ”, afirmó y destacó: “no hay ningún problema de cuello de botella, hay un problema de inversión. Nosotros no podemos construir las cosas que no nos compren”.

“No es que una empresa puede construir 100 mil HP y los tiene guardados por las dudas que alguien los quiera usar. Esto se hace por pedido de compra porque son equipos caros. Hay todo un tema de importación de partes y demás, pero lo de cuello de botella son cantos de sirena que algunas compañías les gusta hacer para traer equipos obsoletos y viejos de Estados Unidos, que ya no lo pueden usar allá y los quieren usar acá en Argentina. Esa es la realidad”, describió el presidente del Clúster de Energía de Mar del Plata.

set de fractura en vaca muerta.jpg

Para Guiscardo hay una clara intención de las compañías en no querer invertir en la industria local. “El tema es muy fácil. Si una empresa tiene un activo que no lo puede usar porque está obsoleto y hay un lugar que te permite usarlo, lo llevas ahí. Yo entiendo la motivación de las compañías de servicio que quieren hacer eso. Lo que no entiendo es que nosotros se lo permitamos porque están atentando contra las compañías que sí inviertan en equipamiento nuevo”, cuestionó.

El empresario subrayó que es “una competencia desleal” y que hay “una gran presión sobre el gobierno” para que se permita “la llegada de equipamiento obsoleto” desde el exterior. “Ellos (por las empresas) dicen que se cae el mundo, que no vamos a poder tener gas en el invierno porque no se puede importar equipos usados y son mentiras. Si no hay gas en invierno es porque los caños no se pudieron hacer”, criticó.

El presidente del Clúster de Energía de Mar del Plata ponderó que desde Mar del Plata han construido un tercio de los 600 mil HP que hay en Vaca Muerta y que, si hubiera determinación, se podría aumentar la producción. “Tenemos una falta de demanda y la misma gente que dice que no hay capacidad de fabricación, es la que no quiere fabricar. Es muy simple”, afirmó.

“Acá en Argentina se puede fabricar todo y de hecho lo estamos haciendo. Hemos fabricado para todas las compañías. No se trata de que la calidad es diferente o que el costo es más alto, de hecho, no es más alto. Es igual o menor”, consideró Guiscardo.