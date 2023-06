"Los contratos deben tener continuidad"

“Este gasoducto se entendió como un proyecto país y todo el mundo ha colaborado. Lo que necesitamos es continuidad para que los recursos puedan ser sostenidos en tiempo, para que las empresas de ingeniería y construcción podamos aplicar innovación y traer cosas que se usan en el mundo, que hoy en Argentina todavía no se están usando”, consideró Gallino.

“Tenemos la suerte de trabajar en toda la geografía de América, y probablemente eso nos permite tener recursos, incluidos y traerlos en el momento que no hace falta, o exportar recursos, y por otra parte tenemos que entender que la macroeconomía argentina no permite mantener contratos como los que hacíamos históricamente en una economía en la cual la inflación no existía o donde las importaciones eran mucho más fáciles”, describió.

Para el director general en Techint Ingeniería y Construcción, los actores de la industria deben contractualizar los proyectos para que sean viables debido a que los activos están en Argentina. “El otro día discutía con algunos colegas y clientes y me decían que el contrato debía ser como se hace en Suiza, pero no estamos allá. Y segundo que Suiza no tiene gas. El gas lo tenemos acá y lo tenemos en Vaca Muerta”, subrayó.

“Tenemos que hacer que los contratos sean viables. Lo digo porque con muchos de nuestros clientes hemos discutido esto y hemos sacado los proyectos adelante. Creo que las empresas que son de ingeniería y construcciones en Argentina, estamos preparados para estos desafíos, pero tenemos que tener continuidad, porque si no perdemos los recursos”, advirtió Gallino.