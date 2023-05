"La segunda ola será el cobre y no la vamos a aprovechar sin reglas de juego"

Federico Palavecino , socio el Alfaro Abogados manifestó que Argentina está viviendo “un veranito” inversor en el litio producto de la alta demanda de la electromovilidad. “Hoy el mundo trata de hacerse del recurso a pesar de las condiciones macroeconómicas que hay en el país, pero esto no va a servir para la próxima ola de inversiones que es el cobre”.

De acuerdo a su parecer, esta ola “no va a llegar si el gobierno no da muestras de respetar las reglas de juego. El país está gozando de una bonanza internacional nacida de la electromovilidad. Para tener inversiones necesitamos tener negocio y condiciones competitivas. El problema no está en el negocio sino en la competitividad del país”.

En esa misma línea, Michael Meding, Gerente General del proyecto Los Azules y Vicepresidente de Mc Ewen Copper, compartió una experiencia personal para reflejar la dificultad de conseguir financiamiento externo, un aspecto fundamental en proyectos que requieren entre 300 y 1.200 millones de dólares como sucede en el litio.

“Cuando hago presentaciones de una hora, me preguntan 30 minutos acerca del proyecto y 30 minutos sobre cómo se hacen negocios en Argentina. En San Juan hay dos proyectos top 10 a nivel mundial. Debemos preguntarnos por qué no se potencia eso”.

Enfocado en el litio, Ignacio Celorrio, Presidente Lithium Americas Corp para América Latina destacó la normativa Argentina en relación a los países vecinos. “Aquí no ha habido diferenciaciones respecto al código minero en el litio y eso permitió que se haga un montón de exploración gracias a ese marco regulatorio. De golpe, toda esa exploración de 15 o 20 años cayó en el momento justo cuando la demanda empezó a crecer a nivel mundial. Si uno ve los marcos regulatorios de los otros países del triángulo del litio es fácil ver dos diferenciales. Uno es Chile que con una industria mucho más desarrollada ha frenado su exploración desde hace décadas por un esquema jurídico totalmente inconsistente con el riesgo de estas inversiones. Hoy Chile produce más litio que Argentina, pero ellos mismos reconocen que van a ser superados en el corto plazo. Y el otro país con nivel de recursos parecidos como Bolivia, nunca tuvo el proceso de desarrollar, sus salares no son sencillos y su macro tampoco es buena”, graficó.

Por otro lado, Alberto Carlocchia, Gerente de Relaciones Institucionales y Sustentabilidad de Patagonia Gold, se centró en la importancia del diálogo con las comunidades para llevar adelante los proyectos mineros.

“No me gusta el término licencia social, me parece anacrónico o estático. Me parece mejor hablar de procesos de generación de confianza. El relacionamiento con la comunidad es permanente, dinámico y se necesita ir renovando día a día. Hablamos de un concepto muy importante que es el día después de un proyecto minero”, argumentó.