La mirada del campo sobre Vaca Muerta

Ante un auditorio atento a pesar de las altas temperaturas, el dirigente aseguró: “La factibilidad del arribo de inversiones en este rubro estará condicionado lógicamente por el marco legal y constitucional que la provincia respete. Hemos visto durante el año, largas discusiones sobre los derechos y pretensiones en el trazado del gasoducto en construcción, amparados los reclamos por el propio Poder Ejecutivo nacional. Necesitamos de forma inmediata, señor Gobernador, poner claro sobre oscuro en tan ambigua discusión, y mostrar seriedad como provincia a la hora de enfrentar uno de los desarrollos productivos más representativos de la historia del Neuquén”.

Sociedad Rural Neuquén Vaca Muerta.jpg

El efecto derrame

Desde la provincia, el tema Vaca Muerta apareció en palabras del ministro de Producción, Facundo Lopez Raggi. En diálogo con Realidad Económica (LU5), dijo: “Para nosotros Vaca Muerta es muy importante, eso es innegable. Nosotros lo que tenemos que hacer es tratar que los recursos que vuelca Vaca Muerta, que son empresas de todo el mundo que tienen opciones para invertir de todo el globo y eligen Vaca Muerta, giren la mayor cantidad de veces posible en la provincia, que se inviertan, que contraten empresas neuquinas, que empleen mano de obra neuquina”.

“Los empleados que están en Neuquén vienen y disfrutan el turismo en la provincia, en muchos casos los empresarios hacen inversiones en Neuquén, en la industria de la construcción, en algunos emprendimientos agropecuarios o industriales. Ese es el foco que tenemos que poner nosotros”, dijo.

En este sentido, Lopez Raggi aseguró: “Entre todo lo que tenemos que tratar de hacer es que los recursos que se inyectan y que hoy son muy importantes, que circulen la mayor cantidad de tiempo en la provincia de Neuquén. Lo que nos toca hacer a nosotros como Ministerio es potenciar las opciones para que los privados puedan invertir en otras actividades que no sea solamente Vaca Muerta”.

Gran preocupación

El candidato a gobernador de Juntos por el Cambio (JxC) Pablo Cervi también estuvo recorriendo los pasillos de la expo y, en declaraciones a LU5 Agro (LU5), levantó una bandera de alerta sobre la falta de seguridad jurídica.

“Sin seguridad jurídica es muy difícil que vengan las inversiones a nuestra provincia y creo que son las cosas que hay que lograr, una justicia independiente y que realmente haga cumplir la ley", dijo Cervi.

Asimismo, no se mostró sorprendido por el planteo de la entidad campera en relación al tema al decir: “Se sabe de usurpaciones donde la Justicia ha dado órdenes de desalojo y no se cumplen; lo que hace la Justicia es mandar a mediar en lugar de hacer cumplir la ley; lo que hace la Justicia es querer sentar a las partes a que negocien. Ahí también hay responsabilidad importante del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) a la hora de querer reconocer derechos donde no existen o de ahí antecedentes de que es propiedad privada y que debe ser respetado. Creo que esto se está viendo con gran preocupación, no solamente en la zona productora de la Cordillera, sino también en Vaca Muerta”.