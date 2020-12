Petroleros: siguen las negociaciones por el aguinaldo

"Siempre hay que estar dispuestos a la negociación. Si nos ponemos rígidos, vamos a terminar en un conflicto y no vamos a cerrar la cuestión de fondo. Hemos solicitado que en 48 horas nos respondan", manifestó el gremialista en una entrevista radial esta mañana.

Pereyra recordó que hay miles de empleados de la Cuenca Neuquina que en el actual contexto de crisis quedaron encuadrados dentro del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, mediante el cual fueron suspendidos y quedaron percibiendo un techo del 60 por ciento de su sueldo. "Al ser sumas no remunerativas, no generan aguinaldo", explicó Pereyra y agregó: por eso "nos encontramos ante una situación de que la inmensa mayoría no perciba aguinaldo o cobre uno muy reducido", indicó.

En paralelo, señaló que con el acuerdo "acuerdo de sustentabilidad de la industria que hemos firmado se dio lugar a que empezaran a moverse los equipos". "A veces uno firma cosas que no son simpáticas, pero este acuerdo de sustentabilidad y empleo redujo el sueldo de los trabajadores por un tiempo, hasta marzo en este caso", planteó el sindicalista.

En ese contexto, afirmó que de cara al 2021, "vamos a llegar de cero a 50 equipos trabajando en marzo", algo que genera "muchas expectativas, no solo en el tema del petróleo sino que también con el Plan Gas que se pone en marcha desde el 1 de enero". "Creo que vamos a tener mucho trabajo", dijo.

LEÉ MÁS

Los petroleros piden un aguinaldo de emergencia