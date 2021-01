Los socios en Bandurria Sur quieren buscar crudo en el mar

Las compañías Equinor , YPF y Shell unirán fuerzas en la exploración del mar argentino a través de un acuerdo preliminar que firmaron sus directivos. La empresa noruega continuará siendo operadora del bloque CAN 100, ubicada en la Cuenca Norte del Mar Argentino. Estas tres petroleras desde enero del 2020 están a cargo de Bandurria Sur, una de las áreas más importantes del shale oil de Vaca Muerta en la Cuenca Neuquina.

"Para YPF la firma de este acuerdo es un nuevo paso en el fortalecimiento y expansión de la relación con estas dos grandes compañías energéticas. Estamos muy entusiasmados de poder aportarle al país el conocimiento y la experiencia que Equinor y Shell tienen en el desarrollo de proyectos offshore en el mundo”, afirmó Affronti, en representación de YPF, a través de un comunicado.

El área CAN 100 tiene una superficie de 15.000 km2, siendo la de mayor tamaño en la cuenca y se estima que tiene un gran potencial.

En mayo de 2019, el gobierno nacional a través de la Secretaría de Energía firmó con YPF el l Acta Acuerdo de Reconversión por la cual la empresa adquirió la titularidad del 100% del bloque CAN-100 y se inició, de esta manera, el primer período exploratorio por cuatro años. El desembarco de Equinor no sólo abarcó asociarse a ese bloque sino que obtuvo en una ronda licitatoria los CAN 102 y CAN 114.

