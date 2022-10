El plan de inversiones de YPF para Chubut

El panorama parece ir soltándose poco a poco. El primer paso se dio cuando el presidente de la empresa de mayoría estatal, Pablo González, descartara un posible ajuste para el próximo año en Chubut. Lo hizo en el marco de las actividades programadas en Comodoro Rivadavia por los 100 años de YPF. “No habrá una reducción en el presupuesto”, aseguró González y consideró: “Nosotros dijimos que no vamos a bajar la actividad, que el presupuesto no iba a ser menor al de este año y que estamos pensando en subirlo, pero aún no tenemos resuelto el nuestro que estará listo a fines de noviembre”.