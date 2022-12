Vehículos sustentables: cada vez reducen más sus impuestos

Los principales atractivos de los vehículos sustentables es que no usan combustible, no hacen ruido, no contaminan y su diseño parece salido de libros de ciencia ficción. Sin embargo, hay un elemento fundamental que convence a los compradores: cada vez son más los distritos que eliminan los impuestos para este tipo de rodado.

Actualmente son diez los lugares de la Argentina (entre provincias y ciudades) en las que no se debe pagar el Impuesto a la Radicación del Automotor, conocido popularmente como patente, si se tiene un auto eléctrico, uno con motor híbrido o uno a hidrógeno: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza, San Luis, Neuquén Capital, Río Grande, Ushuaia, Santa Fe, Chubut, La Plata y Río Negro.

Además de contar con el beneficio de la exención del pago de la patente, todos estos autos se consiguen con una rebaja impositiva hasta marzo de 2023, ya que el Gobierno nacional extendió la vigencia de la reducción y la eliminación de aranceles para la importación de este tipo de vehículos.

El tributo que será rebajado para estas unidades es el “extrazona”, que incluye a los autos que llegan importados de países con los cuales no existe un acuerdo de comercio bilateral. Más precisamente, para todos los que no vienen de Brasil, Uruguay, Colombia o México.

Para los modelos listados, el arancel baja del 5% al 35% en el caso de los híbridos o híbridos enchufables totalmente armados, con una capacidad de carga de hasta 1,5 toneladas. Y del 2% al 35% en los vehículos eléctricos o a hidrógeno totalmente armados, con una capacidad de carga de hasta 1,5 toneladas.

Río Negro y los autos sustentables

La provincia gobernada por Arabela Carrera fue el último distrito que se sumó a esta iniciativa, que tiene como objetivo contribuir con la política general de reducción de emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero, además de incentivar la comercialización y creación de nuevas actividades vinculadas con el transporte sostenible.

La medida fue propuesta por la mandataria, y se suma a una serie de acciones llevadas adelante en la provincia que tienden a la mitigación del cambio climático.

“De esta manera, se incorpora en la Ley Impositiva 2.022, para acompañar y promover el uso masivo de alternativas de movilidad sostenible”, anunció Carreras.

Es la primera vez en Río Negro que se contemplan beneficios impositivos directos para este tipo de transportes. “El objetivo es contribuir con la política general de reducción de emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero”, explicaron voceros del gobierno provincial.

“Además incentivar a la comercialización, producción y creación de nuevas actividades vinculadas con el transporte de movilidad sostenible”, agregaron.

Hay que destacar que a principios de año se inauguró en Cipolletti el primer cargador de autos eléctricos de Río Negro, como también se creó el Programa Provincial de Movilidad Eléctrica, el cual prevé la incorporación de vehículos eléctricos al parque automotriz del gobierno rionegrino.