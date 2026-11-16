Fernando Halperin, del IAPG, durante su exposición en el tercer bloque de ponencias de la audiencia pública.

El Instituto Argentino del Petróleo y del Gas ( IAPG ) fijó posición sobre el megaproyecto Argentina LNG. Fernando Halperin , representante de la entidad, tomó la palabra al inicio del tercer bloque de ponencias de la audiencia publica para debatir el proyecto Argentina LNG . Defendió la construcción de gasoductos, la seguridad de la infraestructura y el rol del gas natural en la transición energética.

Más temprano, el Gobierno rionegrino había abierto en Sierra Grande la audiencia pública del proyecto impulsado por YPF , que convocó a más de 200 oradores entre especialistas, empresas, organismos y vecinos. La audiencia se prolonga hasta el 17 de noviembre.

Gasoductos: “un tema que conocemos bastante”

Halperin abrió su exposición con una definición sobre la experiencia del sector. “No es nuevo para nosotros la construcción y gestión de gasoductos. Es un tema que conocemos bastante”, afirmó.

Sobre la seguridad operativa, el representante del IAPG se apoyó en los registros de la entidad. Según esos datos, el nivel de incidentes con ductos en Argentina es “absolutamente compatible” con el de Europa y Estados Unidos, que son los más bajos. Agregó que los incidentes disminuyen “en forma exponencial” desde hace décadas, “porque los cuidados son mayores y se aprende de las lecciones”.

Halperin también mencionó los ductos submarinos. Indicó que el sector tiene experiencia en ese tipo de infraestructura y que, en 40 años, no se registran incidentes significativos.

La audiencia pública por Argentina LNG reunió en Sierra Grande a más de 200 oradores inscriptos.

El gas, una herramienta para la transición energética

El eje de su postura fue el lugar del gas natural en la matriz global. Halperin sostuvo que el 90% de la energía que utiliza el mundo depende de insumos que hay que quemar, desde leña y gas hasta carbón mineral. Calificó al carbón como “lo más nocivo que existe para la atmósfera y el medioambiente”.

En ese marco, planteó que el gas natural es la única fuente que hoy ofrece una escala “real y concreta” para reemplazar al carbón. Subrayó además que emite “muchísimo menos” gases de efecto invernadero por unidad de energía generada.

“El tema de las emisiones no se puede resolver de un plumazo, hay que hacerlo de a poco, y el gas natural tiene la escala para hacerlo”, expresó. Y agregó: “Nosotros lo podemos aportar desde Vaca Muerta”.

Divisas, economía y una mirada equilibrada

El IAPG se declaró “plenamente a favor” del proyecto. Halperin señaló que la iniciativa generará divisas para el país y dinamizará la economía.

Pidió, a la vez, un análisis completo de los efectos. “Hay que pensar en los impactos negativos y también en los positivos”, planteó. Aclaró que no se deben perder de vista los negativos, pero que corresponde “poner en perspectiva también lo positivo de un proyecto de este tipo”.

Un debate que continúa

La posición del IAPG se suma a las intervenciones de la audiencia, donde el gobernador Alberto Weretilneck remarcó la necesidad de construir consensos sociales sólidos para definir el futuro de la provincia. Las exposiciones se siguen por la transmisión oficial de YouTube de la Secretaría de Ambiente rionegrina.