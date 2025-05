Se abortó el ingreso de Geopark a Vaca Muerta

GeoPark no avanzó con el acuerdo con Phoenix en Vaca Muerta.

GeoPark Limited confirmó que no avanzará con el acuerdo de farm-out previamente anunciado para adquirir una participación no operada en cuatro bloques no convencionales de la formación Vaca Muerta, en Argentina, luego de que Phoenix Global Resources decidiera retirarse de la transacción.