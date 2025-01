Pluspetrol crece en Vaca Muerta y debuta en el mercado de capitales

Tras sacudir el mercado con la adquisición de los activos de ExxonMobil , la petrolera argentina Pluspetrol dio otro paso clave en su estrategia de expansión en Vaca Muerta con la emisión de obligaciones negociables (ON) por hasta 1.000 millones de dólares . Este movimiento no solo marca su primera incursión en el mercado de capitales, sino que también refleja su ambición por fortalecer su posición en el shale neuquino.

La emisión de las ON es un componente central del plan de Pluspetrol para financiar sus proyectos de expansión en la Cuenca Neuquina. La compañía planea emitir dos tipos de obligaciones: las Clase 1, a 36 meses, y las Clase 2, a 60 meses. Con esta oferta, busca captar los recursos necesarios para continuar con su participación en el desarrollo de yacimientos clave, como el área Bajo del Choique-La Invernada, recientemente adquirida en el paquete de activos de ExxonMobil Exploration Argentina (EMEA) por 1.700 millones de dólares.

Este tipo de emisión es una señal clara de la intención de Pluspetrol de abrir su capital a través de la Bolsa, lo que no solo podría generar mayores flujos de inversión, sino también darle mayor visibilidad en el mercado financiero internacional.

La expansión de Pluspetrol en Vaca Muerta

Con la compra de los activos de ExxonMobil, Pluspetrol consolidó su presencia en algunos de los bloques más estratégicos de Vaca Muerta. La compra de esos yacimientos llevó a la compañía a sumarse como accionista al proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que conectará las áreas productivas través de un oleoducto con un puerto en Punta Colorada, provincia de Río Negro, lo que aumentará significativamente la capacidad de exportación de crudo no convencional.

El oleoducto, con una capacidad de transporte inicial de 550.000 barriles de petróleo por día, es una pieza esencial en la infraestructura para que la Argentina pueda aprovechar al máximo su producción de petróleo, especialmente en una cuenca de tal magnitud como Vaca Muerta.

La joya de La Calera

La expansión de Pluspetrol no se limita a la compra de activos. La empresa ha destinado importantes sumas a la ampliación de su capacidad de procesamiento en áreas clave. El proyecto en La Calera, una concesión de explotación no convencional en la provincia de Neuquén, es la joya de su portafolio. Con una superficie de más de 55.000 acres y 70 pozos en producción, Pluspetrol busca aumentar su capacidad de procesamiento de gas de 12 millones a 14,5 millones de metros cúbicos diarios en los próximos años. También cuenta con bloques no convencionales como Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste.

La emisión de obligaciones negociables representa un paso más en la estrategia de Pluspetrol para diversificar sus fuentes de financiamiento y acceder a capital de largo plazo. Aunque la compañía se reserva la posibilidad de declarar desierta la adjudicación de las ON si las condiciones del mercado cambian, su apuesta por este instrumento refleja la confianza en la solidez de su plan de expansión.

El proceso de emisión está previsto para el 27 de enero de 2025, y se espera que atraiga tanto a inversores locales como internacionales, interesados en la creciente industria petrolera de Argentina y el impacto que tendrá Vaca Muerta en la economía Argentina tras la desregulación propiciada por el gobierno de Javier Milei.