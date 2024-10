Shell seguirá estudiando sumarse al Vaca Muerta Sur y al proyecto de GNL

Entrevista Germán Burmeister - CEO de Shell Argentina

Shell, una empresa disciplinada

Asimismo, el directivo sostuvo que la empresa mantiene una posición de observación activa, evaluando cada opción estratégica en detalle. Sin embargo, aunque no confirmó la participación de Shell en estos proyectos, dejó en claro que estos se encuentran en estudio.

"Nosotros estamos mirando todo", afirmó Burmeister. "Somos un actor importante en la cuenca ¿Se necesita más capacidad de transporte? Sí, puede ser Vaca Muerta Sur, puede ser otro proyecto; nosotros estamos mirando todo", expresó el CEO.

Para Burmeister, la participación en estos proyectos es una medida que responde a la necesidad de Shell de adaptarse a la creciente demanda de capacidad de transporte en Vaca Muerta.

Según el CEO, superar las limitaciones actuales en el transporte de hidrocarburos es fundamental para que tanto Shell como otros operadores en la región puedan optimizar sus operaciones y asegurar una mayor competitividad en el mercado internacional.

"Me gustaría poder anunciar un proyecto, pero si no estamos anunciando nada, es porque aún no tenemos nada definitivo. Eso no significa que no estemos trabajando ni investigando para ver de qué oportunidad podemos participar o no", comentó el CEO. "Lo importante es que somos una empresa disciplinada, y estamos en el proceso de decidir cuál es el camino correcto", agregó.

Más producción

Burmeister también adelantó que están evaluando la posibilidad de sumar un segundo equipo de perforación para finales del año que viene. "Está en carpeta, no hay ninguna decisión tomada, lo estamos estudiando", aseveró.

Uno de los temas que Burmeister enfatizó es la necesidad de infraestructura para superar los cuellos de botella de Vaca Muerta. Para alcanzar el objetivo de 1.5 millones de barriles diarios de producción, el ejecutivo consideró esencial incrementar la capacidad de transporte y procesamiento.

"El camino para alcanzar la meta de 1.5 millones de barriles diarios tiene varios pasos", explicó Burmeister. "Primero se requiere ampliar la capacidad de tratamiento y procesamiento de petróleo y gas, y luego pasar a la perforación. Hay que ir cuello de botella por cuello de botella", señaló.

El CEO de Shell agregó que para que estos objetivos se materialicen, será necesario un compromiso conjunto por parte de la industria y del gobierno, enfocado en proporcionar un marco regulatorio estable y atractivo para la inversión a largo plazo.

Infraestructura

En este sentido, Shell Argentina ha estado trabajando en proyectos que apuntan a la expansión de infraestructura de procesamiento y transporte en la cuenca, y espera seguir contribuyendo al desarrollo de estas capacidades en los próximos años.

Burmeister confirmó que Shell está avanzando con otros desarrollos estratégicos en Vaca Muerta. Entre ellos, se encuentra la planta en Bajada de Añelo, cuyo objetivo es mejorar las capacidades de producción y procesamiento en colaboración con socios clave como TotalEnergies y YPF.

"Estamos trabajando con nuestros socios, Total y YPF, para seguir invirtiendo en los campos donde operamos juntos, de modo que podamos continuar creciendo en producción y optimizar las operaciones", explicó Burmeister. "La planta en Bajada de Añelo es nuestro próximo gran desafío, y esperamos que sea una parte clave de nuestro plan de expansión", subrayó.