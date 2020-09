Sapag marcó la cancha con los recursos de las provincias

Más precisamente, Sapag dio el ejemplo del vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Luis Pilquiman, retenido por efectivos policiales cuando trasladaba a una familia a una toma de tierras en Villa Mascardi, centro de la atención pública por un conflicto de tierras en Río Negro.

“Es muy bueno para el país que tengamos un secretario de Energía que es neuquino, y que la secretaría tanga una oficina en Neuquén. Pero no es bueno que venga un funcionario del INAI y esté en actitudes de invasión, de digamos, un avance que es invasivo”, dijo Sapag, quien sostuvo que dio el ejemplo “porque está en la escena pública en estos momentos”.

“Los funcionarios nacionales tiene que entender que las provincias tienen la potestad y la jurisdicción sobre los recursos son de las provincias. Sin duda que Nación puede trazar las políticas energéticas, pero la provincia como lo establece la Constitución del 94 es dueña de los recursos”, expresó Sapag, en un tramo de una alocución cercana a la hora de duración donde se refirió a las oportunidades que ofrece al país Vaca Muerta y la industria petrolera en su conjunto.

En otro tramo, sostuvo que “a nivel presidente y ministros (del gobierno nacional) vamos bien, con Martínez también. Pero hay ciertos funcionarios con los que no sé si vamos a estar tan bien”. Citó el caso del interventor del Enargas, Federico Bernal que “pleiteó” judicialmente contra “un ex funcionario del gobierno nacional (en referencia al ex ministro Juan José Aranguren) y medidas tomadas” en ese momento para el sector. Sostuvo que la mencionada denuncia judicial “paralizó los pagos a petroleras”, en un momento “en el que se necesita que esas petroleras cobren esa deuda para reinvertir en los pozos de gas para que el país no se quede sin gas”.

“Si no quieren importar gas el año que viene hay que pagar rápidamente e ir a perforar”, enfatizó,

El ex gobernador, sin cuyo rol político la industria no convencional argentina no se explicaría, se refirió al escenario mundial de los hidrocarburos y las oportunidades de inserción que tiene el país si es capaz de generar las condiciones jurídicas y macroeconómicas para atraer inversiones.

“Hay en el mundo oportunidades para el gas y el petróleo, las energía eólicas vienen a sumarse. China tiene el 52% de su matriz energética en carbón. El petróleo quizá sea para un plazo menor de tiempo, el plazo del gas tiene un horizonte mucho más amplio. Tenemos buenas perspectivas teniendo en cuenta la matriz energética argentina, dependiente un 87 por ciento de los hidrocarburos y otro tanto en el mundo”, afirmó

Sobre el escenario económico del país, Sapag planteó: “Vamos a una economía que tiene que ser de guerra, porque va a haber un plan de recuperar y cultivar la paciencia y la tolerancia, con medidas que apunten a la reconstrucción”, afirmó.

En ese contexto, el ex mandatario dijo que Vaca Muerta implica una “riqueza que tiene 145 millones de antigüedad”. En Neuquén “hemos puesto de relieve la importancia de recursos no convencionales, como trabajo constructivo, en 2010 hicimos los ensayos, en 2014 se empezó con loma campana, y hoy vemos el despertar de un gigante que comenzó a andar”. “Podemos Elegir, o dormirnos sobre esta tremenda riqueza; o tomar el tren cuyas estaciones importantes son la del progreso, las divisas, el cuidado del medio ambiente, el desarrollo, autoabastecimiento y las exportaciones”, expresó.