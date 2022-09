Royon: "Estamos en un punto de inflexión"

“Tenemos una ventana de oportunidad, no sólo en Vaca Muerta en materia de hidrocarburos sino también en cuanto a las energías renovables . Y esas ventanas de oportunidades se cierran, entonces tenemos que ser muy asertivos. Para nosotros, hay un sentido de urgencia en aprovechar esta ventana de oportunidad ”, dijo la secretaria de Energía, Flavia Royon , en el marco del ciclo Democracia y Desarrollo organizado por Clarín.

“Hoy estamos en un punto de inflexión. Se abre una oportunidad para Argentina. Vaca Muerta tiene madurez y podemos decir que no es una potencialidad, es una realidad con niveles de productividad a la altura de Estados Unidos”, remarcó.

La funcionaria resaltó la necesidad de trabajar en marcos regulatorios claros para cada uno de los recursos y llegar a consensos sólidos. “Ser sabios en poder acordar estos marcos jurídicos para que Argentina pueda dar el salto y pasar a otro nivel. Todo el complejo energético -con Vaca Muerta, el offshore, el GNL, el hidrógeno verde, las renovables- tiene la posibilidad de convertirse en un complejo exportador y de sustitución de importaciones que dote al país de un sistema muy competitivo”, señaló.

En este contexto y ante un auditorio atento, Royon destacó que se está trabajando “en la red de gasoductos, estamos viendo cómo va a ser el segundo tramo del gasoducto de Vaca Muerta para que el tendido llegue a los distintos puntos del país. Tenemos fuertes limitaciones en materia de infraestructura y de presupuesto. La idea es tener un crecimiento estructurado y planificado”.

flavia royon.jpg

Tarifas, tema clave

Royon insistió con que el ministro de Economía, Sergio Massa, “fue claro en dar señales y cuáles son esas medidas como empezar a hablar de orden fiscal, de normalizar los subsidios, y de regularizar la situación de que el que lo pueda pagar no reciba el subsidio del Estado”.

“Tenemos que ordenar la macro y no solo para este sector, que sabemos que si no recibe inversiones no se mantiene, se achica. Necesitamos estabilizar su macro para recibir grandes inversiones, hoy estamos en un punto de inflexión”, señaló la funcionaria una vez más.

En cuanto al ajuste tarifario, afirmó que las empresas ya saben qué clientes perderán subsidios: “Ya se pasaron los datos, los cuadros tarifarios ya estaban publicados. Más que la quita de subsidios, se implementó un sistema más justo. No ha sido sencillo. Es la primera vez que se toma este dato de linkear un medidor con el nivel de ingreso para poder hacer una redistribución”.

“Es una medida más dentro de lo que entendemos y que compartimos el diagnóstico que Argentina tiene una coyuntura donde es difícil que crezca el país y haya inversión porque la restricción de dólares también afecta a la importación. Y no hay inversiones y crecimiento sin poder solucionar este tema”, agregó.

De las jornadas también participaron referentes del sector empresarial. Claudio Cunha, presidente de la eléctrica Enel Argentina, dijo que “es necesario tener un marco regulatorio distinto y más estable, más previsible. Debemos tener, como hacen los países vecinos, una regla estable, sea cuál sea el color político que esté gobernando”.

Mientras que Ricardo Rodríguez, presidente de Shell Argentina solicitó “garantías para las compañías, que invierten mucho dinero. Necesitamos un marco regulatorio que no solo sea competitivo, sino también estable”.

Bernardo Andrews, CEO de Genneia, aseveró que “hoy, a nivel global, las energías renovables no requieren de un esquema de subsidios como si lo requirieron como industria infante en los últimos 30 años”.