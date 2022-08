Río Negro avanza en los no convencionales

Río Negro tiene un plan para en materia de hidrocarburos no convencionale s. La administración de Arabela Carreras busca explotar aquellas áreas que durante mucho tiempo fueron solamente de exploración.

En el marco de la Argentina Oil & Gas Patagonia (AOG Patagonia) , la secretaria de Energía de Río Negro, Andrea Confini , destacó la generosidad de la provincia de Neuquén para transmitir su experiencia en materia de no convencionales.

“La provincia de Neuquén es muy generosa con nosotros. Con los equipos técnicos podemos compartir información sobre la confección de los pliegos de hidrocarburos no convencionales”, aseveró Confini en diálogo con +e en el stand de LMPlay en el Espacio DUAM.

“La especulación que tenemos sobre nuestras áreas es que hay más petróleo que gas. Por lo cual sería otra alternativa para trabajar en Vaca Muerta. La idea es seguir trabajando en conjunto ya que nos han dado una mano muy grande”, subrayó.

Continuando en esta línea, Confini manifestó que sus recursos convencionales están en declino por lo que se buscan explotar otras áreas. “Son áreas con yacimientos muy explotados, que tienen su edad y que están en un declino en su producción que se tornó irrefrenable. Tampoco colabora que están finalizando los contratos de concesión de 2014/2017 y eso hace que los planes de inversión se vayan cerrando”, aseguró.

“Pensar en nuevas inversiones implica renegociar las áreas para poder adelantar inversiones y sino se piensan renegociarlas, culminarán las inversiones porque no alcanza el repago. No es la mejor situación, por eso estamos pensando en otras alternativas para no quedarnos con el declino”, consideró.

En este sentido, la secretaría de Energía de Río Negro sostuvo que el plan es acercarse a las áreas cercanas a la localidad de Roca. “Capex tiene un par de áreas por la zona. Hizo un pozo en el 2021 y otro en el 2022 que dieron muy buenos resultados. Tienen petróleo y gas asociado con muy poca cantidad de agua, y han dado muy buenos niveles de producción. Estamos viendo si pueden adelantar el otro pozo que tienen comprometido”, detalló.

“YPF tiene el área más grande de la provincia, Chelforó, que está pasando la localidad de Roca donde se están haciendo las locaciones para perforar y ver cuál es el borde de la cuenca y tener un poco más de información al respecto”, subrayó.

“Río Neuquén está terminando los ensayos de un pozo, que queda en una de las tres áreas estaríamos sacando a licitación, y que también augura buenos resultados. Nuestro objetivo es tratar de trabajar áreas que no habían sido explotadas y ver la posibilidad de aplicar recuperación terciaria y secundaria para las áreas que tienen más años”, agregó.

En tanto, Confini valoró la magnitud de la AOG organizada por el Instituto Argentino de Gas y Petróleo (IAPG). “En primera instancia lo que más nos gratifica es entender el concepto de federalismo que los eventos que tengan que ver con la región y con el desarrollo local, no se hagan en Buenos Aires, sino que se realicen en la Patagonia. Los actores principales están acá por lo cual es un espacio válido para poder desarrollarse dentro de la región. Eso es muy importante porque viene público en general, empresas e interesados que no puedan ir a Buenos Aires”, afirmó.