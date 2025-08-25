Censo

Energías renovables: lanzan el primer Censo Solar Fotovoltaico en Argentina

El relevamiento está a cargo del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER). Buscan registrar a empresas vinculadas a la energía solar.

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) presentaron en junio el Primer Relevamiento del sector solar fotovoltaico en Argentina. La iniciativa busca generar un registro actualizado y detallado de la actividad solar en el país.

El censo permitirá dimensionar capacidades técnicas, distribución geográfica, empleo y evolución del sector durante 2023 y 2024. La información servirá como base para la planificación estratégica, el desarrollo de políticas públicas y el fortalecimiento de la cadena de valor de la energía renovable.

¿Cómo participar del censo?

El censo se realiza a través de un formulario online, gratuito y voluntario. Está dirigido a empresas y proveedores vinculados a la energía solar fotovoltaica, incluyendo fabricantes, importadores, distribuidores, instaladores y entidades capacitadoras.

escuela solar.jpg
Las empresas interesadas deberán completar el formulario del INTI.

En esta oportunidad, no se contempla la participación de usuarios finales ni de instalaciones individuales residenciales o comerciales. La información recolectada abarcará capacidad instalada, volumen de ventas, tipo de tecnología utilizada y cantidad de empleados, proporcionando un panorama integral del sector.

Las compañías interesadas pueden completar el formulario en https://censofv.inti.gob.ar/.

Generación distribuida paneles solares energía operarios.jpg
La generación distribuida es un sector que crece en Argentina.

El registro permitirá identificar oportunidades de desarrollo, evaluar la evolución tecnológica del sector y fortalecer la cadena de suministro. Además, servirá como referencia para futuras decisiones de inversión y estrategias de capacitación, a fin de consolidar la transición hacia una matriz energética más diversificada y sostenible.

